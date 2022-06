Con o sin Maduro: esto dicen Petro y Hernández sobre las relaciones con Venezuela

El próximo presidente de Colombia recibirá una relación inexistente con Venezuela. ¿Qué proponen los candidatos sobre este asunto? Foto: Óscar Pérez

El próximo presidente de Colombia recibirá una relación prácticamente inexistente con Venezuela. Pese a que varios sectores reconocen que el Estatuto Temporal de Protección (ETPV) sentó un precedente en la región para atender a los más de 1,8 millones de venezolanos en Colombia, la situación comercial, la diplomacia y la seguridad fronteriza son asuntos prácticamente desatendidos que el siguiente gobierno deberá replantearse.

✏️ Antes de arrancar, un poco de contexto: La relación histórica con Venezuela era una de las más estratégicas y fluidas para Colombia. Pero desde el 25 de febrero de 2019, la embajada y los 15 consulados colombianos en ese país están cerrados por orden del presidente Duque. Por otro lado, en su administración, Duque habló en más de una ocasión sobre la “complicidad del régimen dictatorial de Nicolás Maduro” frente a la presencia de grupos armados en territorio venezolano. Y reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de ese país.

¿Por qué es clave este asunto?

📃 Los colombianos en Venezuela: “Es necesario que el Estado colombiano reconstruya una infraestructura institucional para relacionarse con nuestro vecino más importante”, sostuvo el analista Ronal Rodríguez hace un par de meses a este diario. Y es que el gobierno del presidente Duque, como lo mencionó Rodríguez, no logró establecer un canal de atención para los más de 3,4 millones de colombianos en Venezuela.

📃 El comercio en frontera: Aunque la relación bilateral esté en su peor momento, como lo dijo Rodríguez en el portal Razón Pública, “los 12 millones de personas que habitan la zona de frontera son más conscientes de su interdependencia”, dice el analista. Como lo explicamos hace unos días , una parte importante del comercio de las ciudades fronterizas está destinado al exterior, mediante canales informales que, por cuenta del cese de relaciones, son a menudo ilegales, pues configuran formas de tráfico.

📃 La seguridad fronteriza: La situación en la frontera es cada vez más complicada por el crecimiento de la criminalidad. De hecho, la falta de una gestión conjunta de la frontera terrestre y fluvial colombo-venezolana configura el escenario perfecto para el crimen. Según datos del portal de investigación en crimen organizado InSight Crime, los grupos armados ilegales tienen el control de las trochas, en algunos casos con anuencia de las autoridades.

📃 La migración: “Ningún candidato tiene una página dedicada al tema migratorio”, le comentó Rodríguez a este diario antes de la primera vuelta. Y es que además de continuar con el ETPV, una de las preocupaciones sobre este asunto es la integración económica de los migrantes en Colombia.

¿Qué proponen Petro y Hernández sobre las relaciones con Venezuela?

📋 Gustavo Petro: “El presidente de Colombia no tiene algún poder sobre el presidente de Venezuela y sin una autoridad formal por encima del Estado solo tenemos tres opciones: cooperar, agredir o aislarnos. Nuestro gobierno no será uno de aislamiento ni de agresiones. Colombia será conocida como potencia mundial para la vida. Esto significa que debemos cuidarnos de las sospechas guerreristas en la región. Por lo tanto, nuestro gobierno mantendrá canales de comunicación abierta con el gobierno democráticamente elegido de Venezuela”.

“Sobre todo, nuestro enfoque será reconocer las necesidades de los ciudadanos venezolanos, muchos que ahora son ciudadanos o por lo menos residentes de Colombia también. Una frontera tan grande, compleja y viva como la que caracteriza a la que nos une con Venezuela, no admite la ausencia de puentes de comunicación y colaboración entre nuestros dos gobiernos”.

“Será tarea prioritaria y urgente lograr el restablecimiento de las relaciones consulares con Venezuela, en beneficio de los colombianos en ese país y de los venezolanos en Colombia, con el objetivo siguiente, que será el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Si bien lo óptimo sería normalizar del todo nuestras interacciones bilaterales, lo sensato y tal vez lo viable, dado su deterioro actual, es empezar con lo que es más factible, es decir, lo consular, y trabajar hacia la restauración plena de relaciones, proceso que en últimas depende también del gobierno de Maduro”.

📋 Rodolfo Hernández: “Una de las primeras tareas que debe emprender un gobierno es restablecer relaciones, al menos comerciales, con todos sus vecinos y aliados, pues, de lo contrario, es como si en la práctica se autoimpusiera un embargo comercial”.

“Restablecer, a las 4 p. m. del 7 de agosto de 2022, las relaciones diplomáticas necesarias para la búsqueda de apertura de fronteras y exportaciones para nuestros productos. Desde el primer día de gobierno las relaciones comerciales con Venezuela serán restablecidas. La normalización aumentará el número de exportaciones de productos colombianos a ese país, reactivará el turismo y se podrán adelantar proyectos de impacto regional. Venezuela es un vecino que, en medio de bloqueos, está produciendo más de un millón de barriles de petróleo y necesita muchos productos que le podemos vender con todas las garantías”.

¿Y qué dicen sobre la migración?

📋 Rodolfo Hernández: “Diseñar una política migratoria solidaria con el pueblo venezolano, preservando los intereses y necesidades de los colombianos. Una vez restablecidas las relaciones diplomáticas y consulares con el vecino país, se concertará un programa en el que dicho gobierno financie la sostenibilidad de su población radicada en Colombia o que haga tránsito hacia otro país”, se lee en su programa de gobierno.

“También es importante reconocer que los migrantes venezolanos han sido señalados por la prensa y algunos mandatarios locales como los culpables del aumento de la inseguridad en el país. En este caso, el debate sobre si hay o no xenofobia aún está por desarrollarse, al margen de que -efectivamente- algunos hayan participado en hechos de violencia”, agregó.

🚩🚩🚩 Un dato antes de seguir con las propuestas del candidato: El aumento de la criminalidad y la participación de la población migrante en estos fenómenos carece de sustento. Un informe publicado por la FIP en agosto de 2019 concluyó que las condiciones de seguridad en el país, entre 2012 y 2017, no se vieron afectadas por la llegada de migrantes. Y que a pesar de que hubo un incremento en la captura de venezolanos entre 2017 y 2018, “la proporción de capturados en el total nacional es cercana al 3 %. Eso significa que, a pesar de que una parte de la población venezolana se ha involucrado en actividades delictivas, su vinculación es significativamente menor que la de los colombianos”, se lee en el documento.



Por otro lado, Hernández sostiene que es importante “crear una instancia de prevención en salubridad para evitar la propagación de enfermedades endémicas provenientes de cualquier de los países fronterizos; especialmente frente a la pandemia del Covid 19 y sus diferentes mutaciones”, se lee en su plan de gobierno.

📋 Gustavo Petro: En el caso de Petro, la migración aparece tres o cuatro veces en su programa de gobierno en diferentes apartados, cuando se habla de integración social de población vulnerable, pero no como una dinámica específica.

El candidato del Pacto Histórico planea una coordinación de las respuestas a la migración en instancias regionales (Mercosur, CAN, Unasur y Alianza Pacífico) retomando la experiencia de la Conferencia Internacional sobre Refugiados en Centroamérica (Cirefca), y el Acuerdo de San José para refugiados, migrantes y poblaciones desarraigadas en Centroamérica, durante las décadas de los 80 y 90.

“Esto permitió gestionar recursos no solo para la acción humanitaria, sino sobre todo para el desarrollo y la construcción de paz, haciendo de las poblaciones migrantes sujetos y agentes de estos procesos, no solo receptores de ayudas de emergencia. Hoy en día, de los US$ 321 millones para atender la migración venezolana en Colombia, solo algo más de US$ 10 millones se destinan a proyectos de integración”, señaló Petro.

“Es necesario que los programas de inserción laboral y educativa para poblaciones migrantes se diseñen de acuerdo con una caracterización de las poblaciones migrantes residentes en Colombia. Esto implica no solo la realización de un censo, sino el espacio de diálogo y construcción colectiva con esta población”, agregó.

