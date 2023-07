Congresistas de EE. UU. salen a defender a Petro y destacan avances ¿qué dijeron?

El Congreso de EE. UU. se ha mostrado dividido frente al gobierno del presidente Gustavo Petro. Foto: EFE - MICHAEL REYNOLDS

Un puñado de congresistas demócratas respaldó con vehemencia la dirección del gobierno del presidente Gustavo Petro el jueves en la noche. Las muestras de apoyo se dieron en una audiencia convocada por una de las mayores críticas del mandatario colombiano en Washington: la representante republicana, quien representa al Distrito 27 de Florida.

“Siempre dije que estaría muy vigilante de los pasos del presidente Petro desde el Congreso de los Estados Unidos. Cumplo con mi palabra”, dijo la congresista republicana.

Salazar sostiene que la administración del presidente estadounidense, Joe Biden, ha favorecido al gobierno Petro, quien, según comentó, quiere llevar a Colombia a “los oscuros días de los años 80″.

La congresista estaba visiblemente molesta por los comentarios que hizo el presidente Petro en Bélgica, donde el mandatario dijo que “no había diferencia entre Rusia y Estados Unidos”.

“El presidente Petro ha abrazado a uno de los aliados de Rusia, Venezuela, con Freddy Bernal, uno de los hombres en la lista negra de los Estados Unidos”, dijo Salazar, quien preside el Subcomité del Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara.

La republicana también criticó la negociación con el ELN y dijo que este grupo había “amenazado a María Corina Machado, candidata presidencial y la máxima esperanza para Venezuela”.

“Colombia ha progresado, el rastro de Escobar fue borrado. Una nueva era de prosperidad y seguridad se apoderó de este país, pero ahora todo eso parece haber quedado borrado y el único responsable es el presidente Petro; nosotros en Estados Unidos queremos ayudar a la gente buena de Colombia. Colombia necesita un camino de rumbo. La gente buena quiere paz”, dijo Salazar.

Pero todo este discurso se encontró con una férrea defensa de los congresistas demócratas que fueron convocados a la audiencia. Una de las primeras en hablar fue Sydney Kamlager-Dove, representante del Distrito 37 de California. La congresista manifestó que no se podía decir que Colombia se estaba encaminando a ser un estado socialista, como denunciaba su colega.

“(Colombia) es una democracia. No tiene sentido. El sentido de esta audiencia no tiene sentido. No se puede atacar a un aliado porque las políticas de un Gobierno elegido no se alinean con nuestras perspectivas domésticas”, le reprochó la demócrata a la congresista Salazar.

El demócrata Gregory Meeks, representante del Distrito 5 de Nueva York, también estuvo en la misma línea de Kamlager-Dove y dijo puntualmente que “Colombia no está cayendo en el socialismo ni se está convirtiendo en Estado socialista”.

Por su parte, Joaquín Castro, del Distrito 20 de Texas, lamentó que el proceso de paz continúe en el aire.

“El acuerdo de paz en 2016 sigue sin implementarse. Estados Unidos como aliado de Colombia debe reconocer que Colombia aún enfrenta el conflicto”, dijo Castro.

Según la Cancillería de Colombia, el Congreso estadounidense ha resaltado varios aspectos de la relación bilateral, entre ellos comercio, salud, seguridad y programas sociales.

“Estados Unidos es el principal mercado de exportación de Colombia, representando el 26 % (US$14.7 mil millones) del total de las exportaciones y el 31 % de las exportaciones no minero-energéticas de Colombia. Estados Unidos representa el 37 % de las exportaciones en el área de los servicios. Este intercambio significativo es esencial para la producción industrial en ambos países, dado que Colombia desempeña un papel fundamental en la cadena de suministro de productos críticos y otros necesarios para la seguridad nacional”, señaló el Legislativo.

El Congreso recalcó que Colombia está creando un modelo de integración efectiva de migrantes que ofrece lecciones para este hemisferio y el resto del mundo.

“El Gobierno de Colombia y los Estados Unidos, a través de USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), se ha asociado en la implementación de políticas de estatus de protección temporal y regularización, lo que ha ayudado a los venezolanos a integrarse en la sociedad colombiana”, dijo el Congreso estadounidense en un comunicado divulgado por la Cancillería colombiana.

