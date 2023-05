Consenso entre Biden y republicanos por la deuda, Estados Unidos evita el default

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habla durante un evento con el equipo de baloncesto masculino Huskies de la Universidad de Connecticut en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 26 de mayo de 2023. Foto: EFE - Samuel Corum / POOL

Tras varias semanas de negociación con la bancada republicana del Parlamento de Estados Unidos, este sábado, nueve días antes del último plazo fijado (5 de junio) para que el Gobierno de Joe Biden se quedara sin capacidad de endeudamiento para responder por sus gastos, las partes lograron un acuerdo que contempla dos años de un límite superior para la deuda, mientras que el gobierno demócrata se comprometió a hacer una revisión y recortar sus programas federales.

📝 Sugerimos: Partido conservador británico es señalado por cobros para cubrir su trabajo

“La aprobación del plan por parte del Congreso antes del 5 de junio, cuando se prevé que el Tesoro agote su capacidad de pago de sus obligaciones, no estaba asegurada, particularmente en la Cámara. Los republicanos tienen una estrecha mayoría en la cámara, y los legisladores de derecha que exigieron recortes presupuestarios significativamente mayores a cambio de levantar el límite de endeudamiento seguramente se rebelarán”, afirma The New York Times.

Sin embargo, el medio también asegura que el acuerdo alcanzado en la noche del sábado cuenta con el visto verde tanto de Biden, representante máximo del gobierno, como de Kevin McCarthy, presidente republicano de la Cámara.

A pesar de que las alas más radicales de ambas bancadas no quedarán satisfechas (republicanos porque exigían recortes mayores y demócratas por ceder ante las peticiones), el acuerdo que aún no ha sido oficializado por la Casa blanca contempla que en los dos siguientes años el tope de endeudamiento del gobierno de turno será de 31,4 billones de dólares. Es un plazo suficiente para superar las elecciones presidenciales de noviembre de 2024.

📌Le puede interesar: Otro golpe de Ortega contra la Iglesia católica, congeló sus cuentas de banco

“Tenemos todavía mucho trabajo que hacer esta noche para acabar todo el texto” del acuerdo, advirtió el líder de los republicanos en el Congreso, quien no quiso responder a las preguntas de la prensa. Esta decisión se conoce unas horas después de la conversación telefónica que mantuvieron esta tarde el presidente Joe Biden con McCarthy.

Cuando se logre un acuerdo definitivo se tendrá que seguir la regla de las 72 horas, que otorga a los legisladores tres días para leer el texto antes de votarlo en la Cámara.

Así, el consenso que aumentará el límite de la deuda federal a cambio de recortes en el gasto pedidos por los republicanos debe transformarse en lenguaje legislativo y aprobarse tanto en la Cámara de Representantes, liderada por los republicanos, como en el Senado, controlado por los demócratas.

Este viernes la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, actualizó su estimación de la fecha límite después de la cual el país podría verse abocado a una suspensión de pagos, si el Congreso no acuerda antes elevar o suspender el techo de deuda. Yellen informó de que la fecha será el 5 de junio, cuatro días más tarde de las estimaciones que había hecho previamente.

El límite de deuda es la cantidad total de dinero que el Gobierno de Estados Unidos está autorizado a pedir prestado para cumplir con sus obligaciones legales existentes y poder pagar los beneficios del Seguro Social y Medicare, los salarios militares, los intereses sobre la deuda nacional, los reembolsos de impuestos y otros pagos.

También recomendamos: Henry Kissinger cumple 100 años, ¿por qué todavía genera controversia?

Cada cierto tiempo, Estados Unidos se asoma al impago de la deuda nacional porque, a diferencia de otros países, el Gobierno solo puede emitir deuda hasta el límite establecido por el Congreso, que tiene el poder de elevar ese techo según crea conveniente.

El país alcanzó el pasado 19 de enero su límite de deuda legal, de 31,4 billones de dólares, equivalentes a 29 billones de euros, lo que llevó al Departamento del Tesoro a recurrir desde entonces a medidas extraordinarias para pagar las cuentas, suspendiendo algunos pagos a los fondos de jubilación de empleados federales y al seguro social de empleados postales, entre otros.

El uso de estas herramientas financieras especiales puede extenderse hasta el próximo 5 de junio, momento en el que Estados Unidos entraría en suspensión de pagos si republicanos y demócratas no llegan a un acuerdo.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.