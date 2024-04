Consulado en México responde a las denuncias de abuso hechas por colombianos

México es uno de los países de América Latina más atractivos para viajeros colombianos. Foto: Pixabay - Pixabay

México se ha convertido en uno de los destinos internacionales más apetecidos por los colombianos, pero también el que más trabas les presenta a la hora de ingresar. Luego de una revisión de las crecientes denuncias de maltratos, la Misión Diplomática y Consular de Colombia en México confirmó que hay comportamientos discriminatorios inaceptables y que, por lo tanto, se harán las investigaciones correspondientes y se tomarán las medidas necesarias para erradicar aquellos comportamientos.

Desde hace años se han denunciado casos de xenofobia y maltrato por parte de las autoridades mexicanas. Sin embargo, fue la denuncia hecha por la actriz colombiana Cony Camelo el pasado 30 de marzo, quien compartió por sus redes sociales una queja sobre los maltratos que habían sufrido un grupo de turistas colombianos en México, la que devolvió este tema a la mesa del embajador colombiano Moisés Ninco Daza, y del cónsul general de Colombia en la Ciudad de México, Andrés Camilo Hernández.

En un video publicado por Camelo, la actriz explicó: “En el vuelo que está llegando de México me encuentro con la situación de que muchos compatriotas fueron devueltos sin ninguna razón, fueron retenidos, les quitaron sus pasaportes, los cordones, los tenían incomunicados y este es el momento en el que Avianca no devuelve sus pasaportes, ni sus celulares, para que no pudieran grabar”.

En el video, Camelo cuenta también que una de las funcionarias de Avianca le comentó que hace poco se dio un aborto en el marco de una retención de este tipo debido a que la mujer involucrada no recibió alimentación durante dos días seguidos.

En respuesta a esto, Hernández le pidió respuestas a las autoridades mexicanas, que al ver las constantes denuncias se comprometieron a mejorar las condiciones para las personas que no sean admitidas al país.

“(Podrán) tener comunicación telefónica ilimitada con la Red Consular colombiana; la pronta instalación alternativas para adquirir alimentos y evitar que las y los conciudadanos pasen periodos prolongados sin alimentos, entre otras gestiones; la instauración de un protocolo expedito para que las aerolíneas suministren alimentación a las personas que fueron inadmitidas sin necesidad de que se presente el acta del proceso”, reza el comunicado.

En un comunicado, la Misión Diplomática y Consular también denuncó la existencia de una red de agencias de viajes falsas que se dedican a la trata de personas y estafan a los viajeros con paquetes turísticos inexistentes.

Asimismo, reiteraron la importancia de que las y los ciudadanos colombianos realicen sus denuncias, con el mayor detalle posible y soporte documental a través de los correos cmexico@cancilleria.gov.co y emexico@cancilleria.gov.co.

El propósito de estas acciones, según el comunicado, es “profundizar los acuerdos binacionales a fin de erradicar casos de malos tratos, garantizar las condiciones de respeto y dignidad de nuestra ciudadanía que visita México y atender las altas tasas de colombianos inadmitidos en México”.

