Crece la presión para que Milei retire su apoyo a Adorni, un aliado salpicado de escándalos

Foto de archivo que muestra al presidente de Argentina, Javier Milei, abrazando a Manuel Adorni durante un evento en Buenos Aires. Foto: EFE - STR

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El jefe de gabinete argentino, Manuel Adorni, enfrentó este viernes una creciente presión política y judicial tras reconocer que ocultó USD 500.000 en sus declaraciones juradas, con una nueva denuncia opositora y críticas de aliados del gobierno de Javier Milei.

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Diputados de la opositora Coalición Cívica denunciaron este viernes a Adorni por el delito de “falsedad ideológica”, mientras sectores aliados al Gobierno reclamaron que Milei retire su respaldo al funcionario.

Los diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro presentaron la denuncia en la que sostuvieron que Adorni ocultó deliberadamente activos e inmuebles en sus declaraciones juradas, según el documento judicial.

El jefe de ministros ya era el foco de otra causa que investiga una serie de inconsistencias patrimoniales desde que se convirtió en funcionario público en diciembre de 2023, aunque hasta ahora no ha sido imputado.

Adorni llevaba más de tres meses acorralado por revelaciones sobre su patrimonio, cuando el miércoles presentó la declaración jurada de 2025 y la rectificación de las de 2023 y 2024.

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En ella incluyó alrededor de medio millón de dólares producto de presuntas inversiones en criptomonedas, que, según dijo en una entrevista televisiva el mismo día, había ahorrado “en negro”, en un “error” que estaba dispuesto a subsanar con todas las multas e intereses que correspondan.

“Él no puede esconderse en el error. No es un error excusable”, dijo la diputada Frade. La legisladora planteó que, además, Adorni había mostrado la “intención de continuar en esa mentira” cuando afirmó ante el Congreso el 29 de abril que “nunca existió ocultación alguna” de su patrimonio.

El partido de centroderecha PRO, liderado por el expresidente Mauricio Macri y aliado del Gobierno en el Congreso, le pidió este viernes a Milei que no respalde a Adorni. “Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”, publicó en X.

Otras filtraciones desencadenaron una investigación judicial sobre la compra en los últimos dos años de bienes inmuebles no declarados. Adorni todavía no ha sido citado a declarar por esa causa.

Milei mantiene un apoyo irrestricto a su jefe de ministros, sobre quien aseguró varias veces que sabe que tiene “todo en regla”.

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