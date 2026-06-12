Congresistas de EE. UU. sobre injerencia de Trump en elecciones de Colombia: “Es un insulto”

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputan la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en unas elecciones que se deben leer también en clave regional. Foto: El Espectador

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Un grupo de 20 congresistas estadounidenses se pronunció sobre las declaraciones que funcionarios electos, como el presidente Donald Trump, están haciendo sobre los comicios presidenciales en Colombia, que en poco más de una semana enfrentarán en una segunda vuelta definitiva a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

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El texto, firmado por el representante Jim McGovern y que incluye a líderes como Ilhan Omar (a quien Trump ha llamado “basura”), dice: “Apoyamos firmemente la soberanía del pueblo de Colombia y su derecho a determinar el futuro de su país”.

A renglón seguido, los legisladores aseguraron que Washington y Bogotá “han disfrutado de dos siglos de amistad y asociación, con la democracia como valor común central. Apoyamos de todo corazón el derecho del pueblo colombiano a ejercer sus libertades democráticas”.

Con especial énfasis en que la elección del nuevo presidente es un asunto exclusivo de los colombianos, los congresistas estadounidenses concluyeron que los pronunciamientos de Trump y de miembros del Legislativo para respaldar, abogar o inclinar la balanza a favor de un candidato “son perjudiciales para los derechos democráticos del pueblo colombiano, un insulto a su soberanía e integridad y totalmente inconsistentes con los principios estadounidenses de larga data de no injerencia en las elecciones extranjeras”.

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Hace apenas unos días, el presidente Trump ratificó su apoyo al candidato De la Espriella, pues manifestó, además de elogiarlo, que, si gana, “Colombia contará con el apoyo y la fuerza total de Estados Unidos”.

En su publicación en Truth Social, el mandatario mencionó que “los resultados de estas elecciones son cruciales para el futuro” del país y para “su relación con Estados Unidos”. A su parecer, De la Espriella, a quien considera “un líder fuerte, inteligente y tenaz, tendrá un éxito rotundo para impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, y restaurar el orden público”.

Trump fue explícito en decir que le brinda a De la Espriella su apoyo “total e incondicional”. En contraste, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aprovechó el escenario del Consejo de Seguridad de la ONU para decir: “Hoy tengo al presidente de Estados Unidos apoyando a un candidato (...)”, en un roce más dentro de las tensiones que ambos han tenido en este último año.

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