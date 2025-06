Cristina Fernández podrá usar su balcón: la Justicia aclara tras polémica

La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007 - 2015) saluda a sus seguidores desde un balcón del Instituto Patriaen noviembre de 2024, en Buenos Aires (Argentina). En ese momento, Fernández dijo que la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de ratificar su condena en un caso por irregularidades en obras viales es un castigo "por ser mujer". Foto: EFE - JUAN IGNACIO RONCORONI

La polémica por si Cristina Fernández de Kirchner podía o no salir al balcón de su casa mientras cumple prisión domiciliaria llegó este jueves a su fin. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 confirmó que la expresidenta argentina (2007–2015), condenada a seis años de cárcel por corrupción, sí podrá hacer uso del balcón de su apartamento en Buenos Aires, siempre y cuando lo haga con “prudencia”.

“La señora Cristina Elisabet Fernández de Kirchner no tiene vedado, en principio, el uso y goce de ningún espacio específico de la arquitectura del inmueble en el que habita”, resolvió el tribunal, pero pidió evitar comportamientos que puedan “perturbar la tranquilidad y la convivencia pacífica del vecindario y sus habitantes”.

La aclaración llegó tras una presentación judicial de la defensa de la exmandataria, que solicitó precisiones sobre los alcances de la prisión domiciliaria, luego de que surgiera un debate público sobre si podía o no salir al balcón a saludar a los manifestantes que se congregan a diario frente a su domicilio.

“¿Puedo salir o no al balcón de mi casa? Parece joda (broma), pero no”, había escrito Kirchner en sus redes sociales, junto a una copia del escrito presentado ante la Justicia. La situación generó una oleada de mensajes de apoyo, entre ellos stickers y carteles frente a su residencia con frases como “Siempre balcón, nunca sótano” o “Tu balcón, nuestra alegría”.

El abogado Carlos Beraldi aseguró este jueves que el uso del balcón “no es un detalle menor”, pues cualquier incumplimiento podría implicar sanciones. La defensa también pidió claridad sobre otros aspectos de la condena, como el uso de redes sociales o la posibilidad de tener asistentes personales.

Desde el martes, la exmandataria cumple una condena por administración fraudulenta en el marco de la causa “Vialidad”, relacionada con la adjudicación irregular de obras públicas durante su gobierno. La sentencia, que fue ratificada recientemente por la Corte Suprema, incluye además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El miércoles, Kirchner ya había buscado maneras de mantenerse conectada con sus simpatizantes: envió un mensaje por altavoces a la multitud reunida en Plaza de Mayo. “Hola, ¿me escuchan ahí en Plaza de Mayo? Soy yo, Cristina (...) Vamos con la tecnología por ahora”, dijo.

Ahora, con la habilitación formal del uso del balcón, no se descarta que la exmandataria vuelva a aparecer de forma más directa, siempre bajo las condiciones establecidas por la Justicia.

