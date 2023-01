Cuatro tiroteos mortales en EE. UU. en menos de 48 horas: dos más en California

Un jarrón de flores derribado yace sobre una caja eléctrica al otro lado de la calle de Star Dance Studio en Monterey Park, California, EE. UU., 23 de enero de 2023. Foto: EFE - CAROLINE BREHMAN

Al menos siete personas fueron asesinadas y otras gravemente heridas en dos tiroteos en Half Moon Bay, norte del estado de California, informaron medios estadounidenses el lunes.

El sheriff del condado de San Mateo dijo en Twitter que oficiales respondieron a “un incidente de tiroteo con múltiples víctimas” y que un sospechoso había sido detenido. Aunque las cadenas locales afiliadas de NBC y ABC reportaron cuatro muertos en ambas ubicaciones, posteriormente la cifra reportada subió a siete.

La información se publica minutos después de que se conociera que en Iowa, en un centro de ayuda para jóvenes, se registró otro tiroteo, que dejó dos víctimas mortales.

📌Le puede interesar: EE. UU.: al menos dos muertos por nuevo tiroteo escolar, esta vez en Iowa

Estados Unidos no sale del estupor causado por el tiroteo del fin de semana, en la ciudad de Monterey Park, a 15 kilómetros al este de Los Ángeles, en el que un hombre asiático, que después se suicidó, acabó con la vida de 11 personas, cuando se informa de al menos tres balaceras más.

En lo corrido del año, según el reporte de Gun Violence, se han registrado 1.173 muertos por arma de fuego en Estados Unidos y 37 tiroteos masivos.

El tiroteo de este lunes en Iowa se reporta, por demás, luego de que el consolidado de 2022 permitiera concluir que ha sido el año más mortal para los niños y jóvenes desde que se tiene registro.

¿Qué se sabe hasta ahora del tiroteo en Monterey Park?

Las autoridades del condado de Los Ángeles no descartan la teoría de que el tiroteo en la ciudad de Monterey Park esté relacionado con un caso de violencia doméstica.

“No se ha confirmado aún que hubiera violencia doméstica pero nuestros investigadores siguen trabajando en ello. No sabemos si fue planeado o qué le llevó a hacerlo, pero lo vamos a investigar”, aseguró el sheriff del condado de Los Ángeles, Robert Luna, en una rueda de prensa el lunes por la tarde.

También se confirmó este lunes que una de las cuatro víctimas hospitalizadas había fallecido a causa de las “graves heridas”, por lo que el número de muertos ascendió a 11.

📝 Sugerimos: Se normaliza la violencia contra los asiáticos en EE. UU.: son diez ataques al día

La localidad de Monterey Park, 15 kilómetros al este de Los Ángeles, fue testigo de un tiroteo perpetrado en una sala de baile tras las celebraciones del Año Nuevo Chino, unas fiestas a las que acudieron miles de personas porque más del 65 % de la población de esta ciudad es de origen asiático.

Después de esto, el individuo trató de atentar en otra discoteca en la localidad vecina de Alhambra, a 5 kilómetors de Monterey Park, pero fue desarmado y acabó dándose a la fuga.

El presunto autor, identificado como un varón también asiático de 72 años, se suicidó el domingo dentro de una furgoneta tras ser acorralado por la Policía en una persecución que se prolongó durante horas y terminó en un centro comercial del municipio de Torrance, unos 50 kilómetros al sur de donde se produjo el tiroteo.

Las autoridades detallaron que están estudiando objetos personales tomados de la casa de este individuo que apuntan a que el sospechoso fabricaba silenciadores caseros para armas de fuego.

Además, se dio a conocer que había sido arrestado en la década de 1990 por posesión ilegal de armas.

Lilian Lee de 63 años; Mai Han de 65 años, y Alvaro Valentino de 68 años, son las identidades de las víctimas que hasta ahora han sido reveladas por las autoridades del condado de Los Ángeles.

El joven que evitó otro tiroteo

El joven programador al que se atribuye haber desarmado al sospechoso de 72 años en un tiroteo masivo durante las celebraciones del Año Nuevo Lunar asiático en California contó cómo fue su lucha “instintiva” con el pistolero.

El hombre, identificado por el diario The New York Times como Brandon Tsay, de 26 años, estaba en el establecimiento de Lai Lai Ballroom & Studio en Alhambra el sábado por la noche observando a los bailarines cuando levantó la vista y vio al sospechoso apuntándole con un arma. “Mi corazón se hundió, sabía que iba a morir”, declaró al periódico. “Ese momento, fue instintivo. Algo ocurrió allí. No sé qué me pasó”, acotó.

Según relató, se abalanzó sobre el hombre y agarró el cañón del arma, comenzando una pelea por su vida.

Tsay, cuyos abuelos fundaron el salón de baile donde estaba, no sabía que el sospechoso, identificado por la policía como Huu Can Tran, habría matado en ese momento a 10 personas y herido a otras 10 minutos antes en otra sala similar en las cercanías de Monterey Park.

Dijo que nunca había visto un arma en la vida real, pero que estaba claro que el pistolero no estaba allí para robar el lugar sino para matar. “Por su lenguaje corporal, su expresión facial, sus ojos, estaba buscando personas”, dijo Tsay al Times.

Tsay y su familia dijeron que las imágenes de seguridad los mostraban a ambos luchando durante unos 90 segundos antes de que le quitara el arma al sospechoso. Inmediatamente le apuntó y gritó: “Vete, lárgate de aquí”, señaló.

Así, el sospechoso se dio a la fuga. Horas más tarde estaba muerto, disparándose dentro de una camioneta blanca en Torrance, varios kilómetros al sur, el domingo por la tarde, cuando la policía se aprestaba a arrestarlo.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.