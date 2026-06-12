Cuba recibió un cargamento de ayuda humanitaria enviado desde Colombia

El buque ARC Caribe de la Armada colombiana llega a La Habana con ayuda humanitaria. Foto: AFP - YAMIL LAGE

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Un cargamento de ayuda humanitaria procedente de Colombia llegó este viernes a Cuba, en medio de una severa crisis económica y energética en la isla de 9,6 millones de habitantes, bajo presión de Washington.

Estados Unidos impuso desde finales de enero un bloqueo petrolero a Cuba, ubicada a 150 km de las costas de Florida, por considerar que representa una amenaza a su seguridad nacional. Desde entonces, solo ha llegado un petrolero ruso, cuyas reservas ya se han agotado.

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El buque ARC Caribe de la Armada colombiana, procedente de Cartagena, arribó al puerto de La Habana en la mañana del viernes, según constataron periodistas de la AFP.

El gobierno de Gustavo Petro informó que el barco transportó unas 100 toneladas de alimentos, medicinas, insumos hospitalarios y paneles solares, “ante las dificultades que enfrenta la isla por los efectos de fenómenos naturales recientes y la compleja situación energética y económica”.

Además de los productos donados por el Gobierno colombiano, también se cargaron en la nave siete toneladas de mercancías recolectadas por grupos solidarios, dijeron las autoridades locales, citadas por The Associated Press.

Colombia ya había enviado a La Habana donaciones para paliar el desabastecimiento y para los damnificados por el huracán Melissa. Además, el mandatario Gustavo Petro aprovechó su participación en el Consejo de Seguridad de la ONU para decir que “ningún país debe ser bloqueado”, ni los países del golfo, “ni Irán, ni Cuba, ni Venezuela”.

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En medio de la crisis de Cuba, México también ha enviado seis cargamentos marítimos de ayuda humanitaria desde febrero. Organizaciones de la sociedad civil de Uruguay y Belice han participado de esos envíos.

Por su parte, La Habana anunció que está trabajando en una serie de “prioridades” para reformar su modelo económico y social en respuesta a la crisis.

Las nuevas directrices incluyen una descentralización inédita del pesado aparato estatal, la participación de las empresas públicas en el mercado cambiario, la autorización de inversiones a cubanos en el exterior, el fin de subsidios a productos y una severa reducción de la burocracia, de acuerdo con la información recogida por el diario español El País.

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