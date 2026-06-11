Petro recriminó no poder reunirse con Mamdani: “Es poco democrático restringir mi libertad”

El presidente colombiano, Gustavo Petro, viajó a Nueva York para participar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde, en el marco de las álgidas elecciones que vive el país, aseguró que tiene “al presidente de Estados Unidos apoyando a un candidato”, en alusión a Abelardo de la Espriella. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, manifestó su inconformismo frente a no haberse podido reunir con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, tras informes de prensa que indican que el gobierno de Donald Trump impidió el encuentro entre ambos líderes.

A través de un mensaje en la red social X, el mandatario, que está próximo a terminar su período en la Casa de Nariño, escribió: “Considero poco democrático que se restringiera mi libertad”. También mencionó que “nunca se me informó de restricciones a mi visa” y “nunca se me informó que sería arrestado”, además de recordar que estuvo presente en el funeral de Jesse Jackson, reverendo y defensor de los derechos civiles de los afroamericanos, realizado en Chicago en marzo de este año.

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El líder colombiano viajó a la Gran Manzana para participar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde, en el marco de las álgidas elecciones que vive el país, aseguró que tiene “al presidente de Estados Unidos apoyando a un candidato”, en alusión a Abelardo de la Espriella.

A propósito de eso, en su reciente mensaje agregó que no está de acuerdo con “la intromisión del Gobierno de Estados Unidos en la campaña electoral, cuyas decisiones solo corresponden al pueblo de Colombia en el ejercicio pleno de su libertad”.

A renglón seguido, refiriéndose a una respuesta que le dio al Washington Post, detalló que “las desavenencias con la política internacional de Washington, que en el caso de Gaza fue de la mayoría de los pueblos del mundo, no me impiden que mi palabra en el trato que hicimos en la oficina Oval de la Casa Blanca se mantenga, no importan las diferencias políticas que tenemos”.

En un texto suyo, publicado por dicho medio estadounidense en la sección de Opinión, aseguró que “mi gobierno ha trabajado estrechamente con nuestros amigos en Washington para traer paz y estabilidad a nuestra región. Hoy, desde las montañas de Colombia hasta las calles de Estados Unidos, el esfuerzo conjunto está dando frutos. Al concluir mi mandato como presidente de Colombia, agradezco al presidente Trump su colaboración y me enorgullecen los resultados que hemos logrado juntos”.

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Además de mencionar que desde 2022 las fuerzas colombianas han incautado cerca de 3.200 toneladas de cocaína en las rutas de tránsito del Pacífico y el Caribe con destino a Estados Unidos, y que “se han reducido a escombros” aproximadamente 19.000 laboratorios de drogas, Petro escribió que, más allá de que con Trump no coincida en todos los temas, “los resultados que hemos logrado hasta ahora son solo el comienzo; con una colaboración continua entre Estados Unidos y Colombia, podemos realmente hacer que las Américas vuelvan a ser grandes”.

¿Por qué Petro no se pudo reunir con el alcalde de Nueva York?

Mamdani tenía previsto tener su primera reunión con un líder extranjero, que iba a ser el presidente colombiano, pero el gobierno de Donald Trump lo impidió. Así lo reportó The Washington Post, que citó a personas familiarizadas con el tema.

El Espectador, en una nota de esta semana, también detalló que la visita del jefe de Estado colombiano a la ciudad estadounidense tenía en guardia a las delegaciones diplomáticas de ambos países. Según lo confirmaron voces de la Casa de Nariño, la apuesta de Petro era extender su agenda, pero desde Washington le recordaron que su visado es temporal y que su nombre sigue en la lista de sancionados por su presunta complicidad con la proliferación del narcotráfico. Con esos vetos, uno de los puntos que se cayó del itinerario de la Presidencia fue la reunión con el alcalde Mamdani.

Según las fuentes del diario estadounidense, que hablaron bajo condición de anonimato, el líder de la Gran Manzana quería debatir con Petro la democracia en las Américas, en un intento que pudo ser leído por algunos como una idea de Mamdani para ascender como un líder de la izquierda global. Según los detalles que conoció El Espectador, la idea de ambos era llevar a cabo un conversatorio titulado “Dignidad en Democracia” para abordar la cuestión de cómo “combatir” la desigualdad y fortalecer la democracia con proyectos de izquierda o socialdemócratas.

Ahora bien, el Post detalló que el Gobierno colombiano canceló discretamente el evento tras una reunión entre funcionarios estadounidenses y colombianos en Bogotá, en la que personas del Departamento de Estado dejaron en claro que algo así no podía suceder.

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