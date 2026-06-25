De la Espriella promete trabajar con Lula; Zelenski lo felicita y se espera a Sheinbaum

Zelenski (Ucrania) y Lula (Brasil) felicitan al nuevo presidente de Colombia y abren la puerta a una cooperación clave que trasciende las ideologías. Se espera el mensaje de Sheinbaum (México). Foto: AFP - Colaborador/a Esporádica

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, felicitó este jueves a Abelardo de la Espriella por su victoria en las elecciones presidenciales en Colombia.

“Deseamos al pueblo de Colombia éxito. Sabemos que esta es una nación que ama y valora la libertad. Y es muy importante que la cooperación entre nuestros países siga creciendo”, afirmó en X.

Zelenski señaló que Ucrania siempre está abierta a las relaciones “mutuamente beneficiosas” y está dispuesta a cooperar en todos los ámbitos “para reforzar la seguridad, la estabilidad y el desarrollo económico”.

“Contamos con que haya una cooperación fuerte con Colombia para que nuestras naciones se vuelvan más fuertes”, agregó.

Este jueves el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó a De la Espriella su credencial como presidente electo de Colombia tras ganar la segunda vuelta de las elecciones el domingo pasado al izquierdista Iván Cepeda.

De la Espriella obtuvo 12,9 millones de votos (49,66 %) frente a los cerca de 12,7 millones de sufragios (48,70 %) de Cepeda, del Pacto Histórico, el partido del actual presidente colombiano, Gustavo Petro.

A la par de las felicitaciones de Zelenski, De la Espriella también recibió un mensaje del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

“La amistad entre Brasil y Colombia, que trasciende ideologías, es fundamental para la superación de desafíos comunes como la preservación de la Amazonía, el enfrentamiento de la pobreza y el combate al crimen organizado. Que sigamos trabajando juntos en beneficio de nuestros pueblos”, dijo Lula.

Le recomendamos: Terremoto en Venezuela: aumenta el número de muertos a 188; hay 1.520 heridos

En un mensaje en la red X, el presidente electo de los colombianos le contestó a Lula, asegurando que “el continente americano tiene problemas comunes que son transnacionales y que solo se enfrentan con trabajo conjunto, respetuoso y soberano”.

“Brasil es nuestro vecino, y a nuestros pueblos los unen no solo desafíos, sino virtudes culturales, históricas, medioambientales y comerciales que, junto con las tribulaciones comunes a la América entera, requieren de unión entre los pueblos y los gobiernos del continente. Colombia, en libertad y orden, bajo mi mandato, buscará un solo objetivo: cumplir la alianza con el Pueblo que, como lo dije en campaña, no es de ideologías sino de extrema coherencia, y eso incluye a nuestros vecinos de Brasil, en cabeza de su Presidente”, manifestó.

La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, también expresó su deseo de entablar buenas relaciones con el gobierno entrante, enfatizando que “más allá de estar de acuerdo o no en ciertos temas, pues buscamos siempre una buena relación con todos los gobiernos de todos los países del mundo”.

Vea también: Cierra Alligator Alcatraz, la megacárcel de Florida, después de 21.000 migrantes deportados

“Obviamente vamos a felicitar al presidente electo de Colombia y buscamos siempre una buena relación con Colombia”, aseveró la mexicana durante su conferencia de prensa matutina.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com