Despiden a empleados de aeropuerto tras ser grabados dañando maletas de turistas

Dos maleteros de la empresa estatal argentina Intercargo fueron despedidos tras ser filmados tirando equipaje de forma violenta en el Aeroparque Jorge Newbery.

La Secretaría de Transporte calificó la conducta como una “falta grave” e “incompatible” con los valores de la empresa. También fueron removidos dos agentes de seguridad que no actuaron ante lo ocurrido, según medios locales.

Manuel Adorni, vocero presidencial, publicó un breve mensaje en X: “Despedidos. Fin”. Por su parte, Javier Milei compartió un tuit donde se afirma que “se acabó la joda de laburar mal y no tener consecuencias”.

🔑“Se acabó la joda”: Milei y Adorni celebraron el despido

El video que desencadenó los despidos

En las imágenes, difundidas el viernes pasado, se ve a los empleados arrojando con fuerza las maletas a la cinta transportadora. Según Transporte, pusieron en riesgo la integridad de los objetos personales y afectaron la imagen de la compañía.

“Una injuria laboral”: lo que dijo el Gobierno

“El comportamiento observado constituye una falta grave, incompatible con el nivel de excelencia que Intercargo exige”, sostuvo el comunicado oficial. El accionar fue calificado como una “injuria laboral que imposibilita la continuidad del vínculo”.

👉 ¿Por qué importa?

Intercargo es una empresa estatal arentina que presta servicios de asistencia en tierra a aerolíneas en vuelos nacionales e internacionales. Según datos oficiales, manipula unas 32.000 maletas por día.

No es el primer caso de despido por maltrato de equipaje. En septiembre de 2024, dos empleados también fueron desvinculados por dañar maletas y generar demoras. En ambas ocasiones, el Gobierno defendió una política de tolerancia cero frente a actos que afecten el servicio o la reputación institucional.

El mismo Adorni fue quien anunció el despido de dos trabajadores en septiembre. Ambos casos refuerzan la línea del Gobierno de Milei de mostrar consecuencias inmediatas ante actos de negligencia en empresas estatales. Además, expone la presión sobre organismos públicos para mantener altos estándares de servicio.

¿Qué hacer si le dañan la maleta en un aeropuerto en Colombia?

Reporte el daño de inmediato en el área de reclamo de equipaje, antes de salir de la zona de llegadas. Presente una reclamación formal con fotos del daño y sus documentos: tiquete, recibo de equipaje y cédula. Conserve copia de todo: formulario, número de reclamo y correos con la aerolínea. Revise sus derechos: las aerolíneas deben responder. El Convenio de Montreal de 1999 establece una compensación de hasta USD$.700 aproximadamente. Escale si es necesario: puede acudir a la Aeronáutica Civil o la SuperTransporte si no recibe respuesta.

