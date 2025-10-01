Detienen en Perú a “Pequeño J”, presunto cerebro del triple femicidio en Argentina

"Pequeño J" escoltado por las autoridades al llegar a la sede de la Policía Antidrogas peruana en Lima el 30 de septiembre de 2025. Foto: Agencia AFP

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

“Pequeño J”, el presunto autor de un triple femicidio en Argentina, fue detenido el martes en Perú junto a un cómplice del crimen transmitido en vivo por redes sociales y que las autoridades sospechan se vincula al narcotráfico.

El miércoles pasado fueron encontrados en las afueras de Buenos Aires los cuerpos enterrados y mutilados de dos jóvenes mujeres y una adolescente, en un crimen que conmocionó a la sociedad argentina.

Autoridades argentinas y peruanas confirmaron a última hora del martes la captura en Perú de Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, de 20 años y de nacionalidad peruana; y de Matías Ozorio, de 28, ciudadano argentino y quien supuestamente actúa como su segundo al mando.

“Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen. La Dirección Antidrogas detuvo a ‘Pequeño J’”, escribió en X la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich.

La detención tuvo lugar gracias al trabajo de inteligencia del “personal de la policía nacional (...) que ha conllevado a estas capturas”, dijo a periodistas en Lima el general Zenon Loayza Díaz, director de investigación criminal de la policía nacional de Perú, frente a la oficina de la dirección antidrogas.

Añadió que “Pequeño J” será extraditado, mientras Ozorio, quien fue detenido en Lima, será expulsado a su país “en el más breve tiempo posible”.

La Justicia argentina les atribuye el delito de “homicidio agravado por concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género, reiterado en tres hechos, en agravio de tres mujeres, entre ellas una menor de edad”, detalló el comunicado de la policía peruana.

Le recomendamos: Flotilla Global Sumud avanza hacia Gaza, pese a maniobras de intimidación israelíes

La captura de “Pequeño J”

El general Loayza Díaz explicó a periodistas que “Pequeño J” ingresó a Perú desde Argentina a través de Bolivia y tenía como destino llegar hasta la ciudad de Trujillo, 560 km al norte de la capital peruana.

A través de “equipamiento tecnológico”, la policía lo ubicó a la altura de Chilca, 75 km al sur de Lima, “a bordo de un tráiler que transportaba pescado, pero en el interior de la cabina, en la parte del asiento posterior, fue ubicado el ‘Pequeño J’”, señaló Loayza Díaz.

Detalló que el sospechoso no tiene antecedentes penales en Perú, pero que según autoridades argentinas desde hacía dos años realizaba “acciones de sicariato” y de “microcomercialización de cocaína”. Su padre fue asesinado en 2018, agregó.

Le podría interesar: Terremoto de magnitud 6,9 en Filipinas deja al menos 69 muertos y cientos de heridos

En total, ya son nueve los detenidos por la tortura y asesinato de Morena Verdi, de 20 años, su prima Brenda del Castillo, también de 20, y Lara Gutiérrez, de 15.

Las tres fueron vistas por última vez el 19 de septiembre.

El crimen fue transmitido por redes sociales a un grupo cerrado de 45 usuarios, reveló la semana pasada el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso.

El triple femicidio y su difusión fue un mensaje “aleccionador” por parte de un jefe narco por un supuesto robo de drogas, según el funcionario.

Según muestran las cámaras de la ciudad, las tres jóvenes subieron aparentemente por voluntad propia a un automóvil que las condujo a la casa de Florencio Varela, en la periferia sur de Buenos Aires, donde fueron hallados sus cuerpos sin vida el miércoles siguiente.

El crimen generó un fuerte repudio social cristalizado en una manifestación el sábado en la que miles de personas se movilizaron al Congreso nacional en Buenos Aires al grito de justicia.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com