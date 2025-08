Distrito escolar en EE. UU. deja de aceptar notas médicas para justificar ausencia

Alrededor del 14 % de los estudiantes del Condado de Lawrence perdieron el 10 % de los días de clase. Foto: Pixabay

El sistema escolar del condado de Lawrence, en Tennessee (Estados Unidos), anunció que las excusas médicas ya no justificarán las ausencias escolares. La decisión busca mejorar la tasa de asistencia, pero generó rechazo entre padres preocupados por la salud y los derechos de sus hijos.

La nueva política establece que, después de tres ausencias, se investigará el caso y, tras ocho faltas, los estudiantes podrían ser enviados al Tribunal de Menores.

Mientras algunos padres critican la medida, otros distritos del estado continúan aceptando justificantes médicos para ausencias escolares.

Los cuidadores ven la medida como una forma injusta de ignorar la salud de los estudiantes, temiendo que los niños enfermos sean castigados por faltar a clases.

En cambio, los defensores de la política argumentan que esta acción es esencial para combatir el ausentismo crónico y fomentar la responsabilidad y ética laboral entre los estudiantes. Ambos lados coinciden en que la asistencia escolar es crucial, pero difieren en cómo abordarla.

📌 Las quejas de los padres

Rebecca Sánchez, madre de una niña de 10 años, relató que su hija se enfermó con frecuencia el año pasado. “Entre la faringitis estreptocócica y la gripe, puedo decir que faltó unos 17 días”, afirmó.

Con la nueva política, si su hija se ausenta siquiera la mitad de ese tiempo, podría ser remitida al Tribunal de Menores del Condado de Lawrence.

“Nunca he estado a favor ni en contra de la educación en casa, pero gracias a esta nueva política, definitivamente he cambiado de opinión”, declaró la mujer.

Según la norma actualizada, los estudiantes solo serán marcados como presentes o ausentes. Después de tres ausencias, las escuelas iniciarán una investigación. Si se acumulan ocho faltas o más, el caso pasará a un tribunal juvenil.

“Puedes reprobar el grado”, afirmó el director de las Escuelas del Condado de Lawrence, Michael Adkins, durante la reunión de la junta escolar en junio.

“Puedes reprobar el curso. Se te presentará una demanda ante el tribunal. No participarás en la graduación ni obtendrás tu licencia o permiso de conducir”.

Adkins insistió: “Vamos a controlar la asistencia de nuestros estudiantes. Puedes traer todos los certificados médicos que quieras, pero sigue siendo injustificado”.

Ni gripe, ni justificación

Durante la misma reunión, Adkins señaló que solo habrá exenciones para enfermedades crónicas verificadas u otras circunstancias especiales.

“Si tienes fluido nasal, no hay problema”, dijo. “Los tendrás cuando vayas a trabajar algún día. Todos hemos ido a trabajar enfermos, heridos y golpeados”, agregó.

Además, el distrito envió una carta a proveedores médicos locales pidiéndoles que no fomenten las ausencias escolares.

“Las notas médicas que justifican a los estudiantes por dos o más días pueden insinuar involuntariamente que deben quedarse en casa, incluso después de que su salud mejore”, dice el comunicado.

La medida se justificó como una forma de abordar el ausentismo crónico. Durante el ciclo escolar 2023-2024, alrededor del 14 % de los estudiantes del condado perdieron el 10 % o más de los días de clase. La cifra ubica al distrito en una situación crítica, aunque para muchos padres, la solución no puede ser ignorar los diagnósticos médicos.

Contraste con Metro Nashville y Montgomery

El enfoque del condado contrasta con otros distritos de Tennessee. Las escuelas públicas de Metro Nashville, por ejemplo, aceptan justificantes médicos y permiten hasta cinco notas de los padres para excusar ausencias.

“Se aceptaría un justificante médico, pero no sería necesariamente obligatorio”, explicó un vocero del distrito.

El Sistema Escolar del Condado de Montgomery también permite hasta cinco notas justificadas por los padres, con disposiciones adicionales si las ausencias se extienden.

“¿Qué sentido tiene eso?”

La preocupación de Sánchez también radica en que si su hija asiste enferma y la enfermera escolar decide enviarla a casa, esa salida se contará como tardanza.

“¿Qué sentido tiene eso?”, preguntó. “Como padres, ¿cómo podemos darle a alguien más el derecho de decir qué le pasa a nuestro hijo?”, resaltó Sánchez.

Con el año escolar a menos de dos semanas de comenzar, Sánchez está considerando todas sus opciones.

“En última instancia, haré lo que sea mejor para mi hijo, independientemente de esta política”, concluyó.

