Donald Trump está asesorando a Jair Bolsonaro para su reelección en Brasil

A pesar de todos sus intentos por permanecer en la Casa Blanca, a Trump no le sirvió su estrategia y, salió derrotado frente a su rival demócrata, Joe Biden. Sin embargo, Bolsonaro parece tener fe cieió. Tanto así que, de acuerdo con el periódico The New York Times, ahora Donald Trump está asesorando a Bolsonaro en su campaña de reelección usando las mismas estrategias políticas que implementó en Estados Unidos. ¿Funcionarán en Brasil?

De cara a las votaciones del 2022 el gobierno de Bolsonaro ya puso en práctica la primera estrategia exportada por Trump: comenzó a cuestionar la efectividad de los comicios del próximo año. Esta no es la primera vez que hace afirmaciones peligrosas frente a las votaciones. En el 2018, mientras estaba en campaña presidencial, afirmó que no aceptaría el resultado de las elecciones si no ganaba.

Cada vez más Bolsonaro sigue el mismo camino trazado por Donald Trump. Este año en agosto convocó, en plena pandemia, a centenares de personas a protestar en las calles contra un supuesto fraude electoral.

La adversión hacia el COVID-19 y el mal manejo de la pandemia no es lo único que comparten ambos mandatarios. Trump le ha compartido a Bolsonaro el acceso a su círculo más cercano de asesores. Incluyendo a su hijo Donald Trump Jr y a Steve Bannon.

En una conferencia para políticos conservadores en Brasil, Trump Jr, afirmó que si “creían que los chinos no iban a interferir en las elecciones del 2022 no estaban prestando atención”.

Asimismo, Steve Bannon, durante una conferencia en el estado de Dakota del Sur, patrocinada por Mike Lindell aliado de Trump, declaró a Bolsonaro como el ganador de las próximas elecciones al menos que estas fuesen robadas por “máquinas”.

Durante esa misma conferencia, Eduardo, el hijo de Bolsonaro, presentó teorías conspirativas sin fundamento que afirmaban que Brasil tenía un sistema electoral poco fiable e ineficaz.

Desde hace 25 años los brasileños votan mediante un sistema de urna electrónica. El cual está bajo la supervisión de los partidos e incluso es sometido a ataques de piratas informáticos antes de cada elección.

Sin embargo, Bolsonaro alega que este método es susceptible a fraude, siguiendo la misma táctica que utilizó Trump en Estados Unidos durante las elecciones del 2020, las cuales dejaron a Joe Biden de Presidente de los Estados Unidos.

Pero aquí no acaban las mismas patrañas políticas usadas por Bolsonaro y Trump. Debido a que las redes sociales demostraron ser fundamentales para Donald Trump durante su gobierno, Bolsonaro ha intentado seguir el mismo camino. Sin embargo, debido a que compañías como Facebook, Youtube y Twitter, están regulando el esparcimiento de desinformación online, esta tarea se le ha dificultado.

Por eso ahora el presidente de Brasil es el único líder mundial que usa Getter y Parler, las redes sociales creadas por y para personas de la extrema derecha. Estas redes sociales se presentan a sí mismas como inmunes a la “censura de Silicon Valley”.

El director ejecutivo de Getter, Jason Miller, fue portavoz de Donald Trump. Miller ha afirmado que la participación de Bolsonaro y sus hijos en su red social ha impulsado su negocio, de acuerdo con el New York Times. Esta aplicación tiene casi 500.000 usuarios en Brasil, los cuales representan el 15% de su base, siendo el segundo mercado después de Estados Unidos. Asimismo Parler afirma que Brasil es también su segundo mercado más importante, según lo reporta el NYT.

Al usar estas redes sociales, a Bolsonaro se le facilita tanto el esparcimiento de información falsa, ya que no tienen ningún tipo de control, como el crecimiento de su movimiento político. Como vimos con Donald Trump, quien creció su cantidad de partidarios gracias a redes sociales como Twitter y Facebook.

La implementación de estas estrategias políticas ponen en riesgo una democracia, de por sí frágil, como la de Brasil. Recordemos que este país suramericano apenas aprobó su constitución en 1988, cuando salió de una dictadura militar.

De acuerdo con David Nemer, profesor universitario brasileño que estudia la extrema derecha, Bolsonaro no aceptará el resultado de las elecciones si pierde, “esa decisión se puede salir de las manos en Brasil”, le dijo al New York Times.

Si un país como Estados Unidos, con una democracia de 245 años enfrentó un ataque como el del Capitolio, el cual fue instigado por el discurso de Trump de unas elecciones fraudulentas, ¿qué pasará en Brasil un país que a duras penas lleva un poco más de 30 años con una constitución política?

Ante esto explicó Nemer, al New York Times, que lo que le preocupaba era “la fragilidad de nuestras instituciones democráticas”.

Las instituciones democráticas no son las únicas que están en riesgo. Las instituciones judiciales, también. En el mes de septiembre, durante un discurso multitudinario, Bolsonaro expresó que no iba a reconocer las decisiones de un juez del Supremo Tribunal de Brasil.

Al sembrar duda sobre los sistemas electorales Trump y sus seguidores, incluyendo también al Primer Ministro de Hungría Viktor Orbán, crean un mundo en el cual políticos se rehúsan a aceptar las votaciones, aumentan la desconfianza y socavan la democracia.

