Ecuador aceptó una reunión con Colombia para tratar la guerra comercial

El gobierno de Ecuador aceptó la propuesta de Colombia de reunirse para tratar la guerra comercial que los enfrenta, pero no en la fecha planteada por Bogotá, indicó la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld.

Los países se castigaron mutuamente con aranceles de 30 %, lo que intensificó una disputa comercial y diplomática con un foco en el tráfico de drogas en la frontera común. Tras el impasse iniciado por Quito, Bogotá le suspendió la venta de electricidad, de la que Ecuador es deficitario.

En un intento por desescalar las tensiones, Colombia propuso reunirse en la frontera este domingo.

“Ecuador ha hecho una contrapropuesta de fechas, para la siguiente semana, para poder mantener diálogos” por temas de agenda, dijo Sommerfeld en declaraciones divulgadas el viernes por su cartera.

La ministra, quien acompaña al presidente Daniel Noboa en su visita a Bruselas tras participar en el Foro Económico Mundial de Davos, señaló que en el encuentro con autoridades colombianas se va a “insistir” en “este tema tan importante” de enfrentar de manera conjunta al narcotráfico en el área limítrofe.

“Lo que el Ecuador ha hecho es no poner un arancel, no nos equivoquemos, es una tasa de seguridad que se está poniendo a los productos (colombianos) para poder cubrir este costo, que el día de hoy no es compartido” con la vecina nación, añadió.

Noboa acusa a su par colombiano, el izquierdista Gustavo Petro, de no hacer suficiente contra los carteles que hoy tienen a Ecuador como uno de los países más violentos de la región.

“Para responderle aquí al colega presidente de Ecuador, que no me quiere nada (...), le vendimos energía cuando necesitaban, pero ahora como no la necesitan...”, dijo Petro y añadió que el problema del narcotráfico en la frontera tiene una responsabilidad compartida.

Ecuador asegura tener capacidad suficiente para cubrir la demanda de energía. Según autoridades del sector, el país tiene autonomía para 45 días, en condiciones climáticas normales, pero expertos señalan posibles riesgos en épocas de sequía.

Noboa es aliado de su homólogo estadounidense Donald Trump, quien también ha convertido la lucha contra las drogas en una prioridad y ha utilizado de manera similar los aranceles para alcanzar sus objetivos.

Colombia es el mayor socio comercial de Ecuador dentro de la Comunidad Andina, que incluye a Bolivia y Perú, y el segundo del mundo después de Estados Unidos.

