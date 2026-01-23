Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
América

Glas, en el centro de la disputa Noboa-Petro, origina la tensión de Colombia y Ecuador

El exvicepresidente de Rafael Correa, que está preso por corrupción, explica los roces entre los países vecinos. El mandatario colombiano ha insistido en su liberación, algo que ha molestado al gobierno de Daniel Noboa.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Mundo
23 de enero de 2026 - 03:15 p. m.
Jorge Glas desató la ruptura de relaciones entre Ecuador y México, luego de que fue capturado en la Embajada mexicana en Quito, donde permanecía refugiado.
Jorge Glas desató la ruptura de relaciones entre Ecuador y México, luego de que fue capturado en la Embajada mexicana en Quito, donde permanecía refugiado.
Foto: EFE - JOSÉ JÁCOME
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Jorge Glas, exvicepresidente ecuatoriano condenado por corrupción, está en el centro de la disputa entre Colombia y Ecuador, que esta semana alcanzó un nuevo nivel con la imposición de aranceles y el corte del suministro de energía. De hecho, antes de que Daniel Noboa diera a conocer su decisión sobre el nuevo gravamen, el colombiano Gustavo Petro insistió en la liberación de quien fue el segundo al mando en el gobierno de Rafael Correa.

A través de X, el líder de la Casa de Nariño volvió a insistir en que el condenado es colombiano, luego de que la noticia del otorgamiento de la nacionalidad causó revuelo tanto dentro como fuera del país, y que, “al igual que exigí la libertad de los presos políticos en Venezuela y Nicaragua, pienso que debe ser liberado”. Él denunció el estado físico en el que está Glas, quien permanece recluido en la cárcel del Encuentro, que sigue el modelo de la prisión de Nayib Bukele en El Salvador.

Vínculos relacionados

“Llevan a Maduro a juicio, pero a Putin no”: Zelenski reclamó atención para Ucrania
Crisis en Ecuador: lo que no dice Noboa de los aranceles a Colombia
Ecuador desestima corte de suministro energético desde Colombia: dicen que tienen capacidad

Sobre eso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha pedido a la Corte Interamericana medidas provisionales a favor del exvicepresidente ecuatoriano, al considerar que se encuentra en una situación de extrema gravedad y urgencia de daño a sus derechos a la vida, integridad personal y salud.

¿Qué ha dicho Petro sobre Glas?

El mandatario colombiano ha abogado por él desde que fue capturado en la Embajada de México en Quito, donde estaba refugiado, hecho que desencadenó una crisis diplomática que llevó a la ruptura de relaciones entre ambos países en 2024.

Desde entonces, Petro ha insistido en su liberación. De hecho, como anunció el 16 de septiembre del año pasado, le concedió la nacionalidad colombiana. Esa decisión la dio a conocer a través de un trino, que posteriormente borró, y frente al cual la Cancillería ecuatoriana respondió que Glas seguía siendo ciudadano ecuatoriano, razón por la cual sus sentencias y causas pendientes con la justicia se mantenían vigentes en el país.

Este viernes, Caracol Radio dio a conocer que fuentes del Ministerio de Exteriores de Ecuador le aseguraron que el otorgamiento a Glas de la nacionalidad colombiana se dio de forma irregular, y que eso está detrás de la guerra comercial desatada esta semana entre los dos vecinos.

Vale recordar que no es la primera vez que Colombia, durante el gobierno de Gustavo Petro, se mueve para recibir a personas condenadas en sus países. El ejemplo de ello es el asilo que le otorgó a Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá, condenado por corrupción.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com

Por Redacción Mundo

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

América

Latinoamérica

Ecuador

Daniel Noboa

Jorge Glas

Rafael Correa

Colombia

Gustavo Petro

Panamá

Ricardo Martinelli

 

humberto jaramillo(12832)Hace 24 minutos
No se le ha dado importancia al hecho de que Glas fue tomado prisionero estando refugiado en la embajada de Méjico. Poco respeto tiene Noboa de las rleaciones internacionales de asilo y parece que es así como maneja el poder en Ecuador. ¿cómo habrá sido su particiación en su elección cuando fingía como presidente. Un derechista con poco respeto por las normas internacionales de derechos humanos.
Perrinola(18909)Hace 26 minutos
Hombre, qué pena que Petro no haya dicho nada cuando la ministra de obras públicas de Ecuador, escondida en la embajada de Argentina, condenada a 8 años de cárcel por corrupción en un juicio al que no quiso asistir, cuando se escapó del país con ayuda del embajador kirchnerista, durante el gobierno de Cristina, hoy condenada por corrupta, sin importar su pretendida tendencia política. Uribe es tan corrupto como estos.
CARLOS BARRGAN(lcggj)Hace 34 minutos
Para hipótesis especulativas más hipótesis especulativas. El trasfondo del asunto es mucho más complejo.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.