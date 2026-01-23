Glas, en el centro de la disputa Noboa-Petro, origina la tensión de Colombia y Ecuador

Jorge Glas desató la ruptura de relaciones entre Ecuador y México, luego de que fue capturado en la Embajada mexicana en Quito, donde permanecía refugiado. Foto: EFE - JOSÉ JÁCOME

Jorge Glas, exvicepresidente ecuatoriano condenado por corrupción, está en el centro de la disputa entre Colombia y Ecuador, que esta semana alcanzó un nuevo nivel con la imposición de aranceles y el corte del suministro de energía. De hecho, antes de que Daniel Noboa diera a conocer su decisión sobre el nuevo gravamen, el colombiano Gustavo Petro insistió en la liberación de quien fue el segundo al mando en el gobierno de Rafael Correa.

A través de X, el líder de la Casa de Nariño volvió a insistir en que el condenado es colombiano, luego de que la noticia del otorgamiento de la nacionalidad causó revuelo tanto dentro como fuera del país, y que, “al igual que exigí la libertad de los presos políticos en Venezuela y Nicaragua, pienso que debe ser liberado”. Él denunció el estado físico en el que está Glas, quien permanece recluido en la cárcel del Encuentro, que sigue el modelo de la prisión de Nayib Bukele en El Salvador.

Sobre eso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha pedido a la Corte Interamericana medidas provisionales a favor del exvicepresidente ecuatoriano, al considerar que se encuentra en una situación de extrema gravedad y urgencia de daño a sus derechos a la vida, integridad personal y salud.

¿Qué ha dicho Petro sobre Glas?

El mandatario colombiano ha abogado por él desde que fue capturado en la Embajada de México en Quito, donde estaba refugiado, hecho que desencadenó una crisis diplomática que llevó a la ruptura de relaciones entre ambos países en 2024.

Desde entonces, Petro ha insistido en su liberación. De hecho, como anunció el 16 de septiembre del año pasado, le concedió la nacionalidad colombiana. Esa decisión la dio a conocer a través de un trino, que posteriormente borró, y frente al cual la Cancillería ecuatoriana respondió que Glas seguía siendo ciudadano ecuatoriano, razón por la cual sus sentencias y causas pendientes con la justicia se mantenían vigentes en el país.

Este viernes, Caracol Radio dio a conocer que fuentes del Ministerio de Exteriores de Ecuador le aseguraron que el otorgamiento a Glas de la nacionalidad colombiana se dio de forma irregular, y que eso está detrás de la guerra comercial desatada esta semana entre los dos vecinos.

Vale recordar que no es la primera vez que Colombia, durante el gobierno de Gustavo Petro, se mueve para recibir a personas condenadas en sus países. El ejemplo de ello es el asilo que le otorgó a Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá, condenado por corrupción.

