Ecuador: cada 21 horas asesinan a una mujer; Noboa eliminó su ministerio

Feministas y ambientalistas vuelven a marchar en Ecuador en contra de recortes de Daniel Noboa. Foto: EFE - José Jácome

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Alrededor de un centenar de personas convocadas por colectivos ambientalistas y feministas, entre otras organizaciones, se volvieron a movilizar en Quito el jueves para protestar contra los recortes del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que la pasada semana anunció la reducción del Gobierno de 20 a 14 ministerios y el despido de 5.000 funcionarios.

Entre los ministerios que dejarán de tener entidad propia para pasar a ser absorbidos o fusionados dentro de las estructuras de otras carteras están los de Mujer y Derechos Humanos, Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Turismo, Deporte y Cultura y Patrimonio Nacional.

El Gobierno ha llamado a estos recortes como “plan de eficiencia estatal” y de “modernización estatal” al asegurar que podrá mantener los mismos servicios con menos funcionarios. Se espera una gran marcha nacional para el 6 de agosto.

Ecuador, sin ministerio de la Mujer pese a asesinatos

En el caso del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, esta cartera pasará a formar parte del Ministerio de Gobierno, conforme sucedía hasta que en 2022 el conservador presidente Guillermo Lasso creó un ministerio ad hoc, mientras que el Ministerio de Agua, Ambiente y Transición Ecológica se fusionará con Energía y Minas.

Los manifestantes se reunieron este jueves frente al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos y posteriormente también llegaron al Ministerio de Ambiente mientras propagaban gritos y consignas como “Fuera, Noboa, fuera”. Luego se dirigieron a la Embajada de Israel en Ecuador para protestar contra la postura del Gobierno ante el conflicto en la Franja de Gaza.

“El Gobierno de Daniel Noboa ha emprendido una ofensiva política que desmantela el Estado, reprime las organizaciones sociales y profundiza una agenda neoliberal violenta. Estas medidas no son hechos aislados, forman parte de una ola global de derechos autoritarias que atacan derechos, imponen miedo y destruyen lo público”, pronunciaron los convocantes en un manifiesto.

Le recomendamos: ¿Por qué no hay que desmantelar los ministerios de las Mujeres?

“No podemos quedarnos en silencio. Esta medida impuesta sin debate, análisis técnico y control social atenta a derechos de la ciudadanía a acceder a servicios esenciales como salud, educación, deporte, cultura y ambiente”, añadieron.

Para los activistas, los recortes de Noboa suponen un retroceso de dos décadas donde se impulsaron demandas para que el Gobierno crease ministerios específicos de Ambiente y Mujer que pudieran desarrollar con mayor independencia políticas públicas en esas materias.

Geraldina Guerra, de la Alianza para el Mapeo de los Feminicidios, señaló que es “urgente” que en el país se empiece a “tomar en serio la violencia contra las mujeres y niñas”, ya que cada 21 horas se registra un feminicidio, según cifras que maneja la organización que lidera.

“Las violaciones están al orden del día, niñas y adolescentes son víctimas de violencia sexual, de explotación; mujeres sufren violencia física, económica, psicológica, sexual; y si no sabe las cifras, invitamos al Gobierno a que se sienten con nosotras, porque parece que eso (fusión) lo hicieron sin ni siquiera mirar lo que está pasando”, señaló Guerra.

La feminista aseguró que lo que debe hacer el Ejecutivo con el Ministerio es “hacerlo funcionar”, darle recursos suficientes, no solo económicos, sino también técnicos, para que los funcionarios puedan ir a territorio a palpar la realidad de la violencia que sufren las mujeres.

“Ecuador tiene dos encuestas nacionales en donde se dice que 65 de cada 100 mujeres somos víctimas de violencia en algún momento de nuestra vida y eso debería llamar la atención, eso debería mover a cualquier gobierno de turno para señalar que es un problema de política pública”, afirmó Guerra.

Frente a la Corte Constitucional, las representantes de las organizaciones feministas también recordaron que en 2024 lograron frenar la idea de Noboa de renombrar al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos como el Ministerio de Política Criminal y Derechos Humanos.

Vea también: Hallan sin vida a colombiana en hotel de Ecuador: se investiga como feminicidio

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com