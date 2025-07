Hallan sin vida a colombiana en hotel de Ecuador: se investiga como feminicidio

Los feminicidios: una dura realidad que viven las mujeres a diario. Foto: EFE - ROBERT GHEMENT

Windy Carolina Montoya Corredor, una colombiana que reside en Bogotá, fue encontrada muerta en circunstancias inquietantes dentro de la habitación 19 de un hotel del centro de Guayaquil, Ecuador. El hallazgo ocurrió la noche del jueves 17 de julio y ha generado conmoción tanto en Ecuador como en Colombia.

📌 Claves del caso

El cuerpo de Windy Montoya fue hallado con una soga al cuello y heridas en su cuerpo.

Jaime Leonardo Quinteros Tocora, su presunto compañero sentimental, está retenido e imputado por presunto feminicidio.

Un empleado del hotel escuchó ruidos y vio a la mujer llorando antes del hallazgo de su cadáver.

Las autoridades de Colombia y Ecuador trabajan en conjunto para esclarecer los hechos.

Una muerte que genera sospechas

La mujer presentaba una soga alrededor del cuello y heridas visibles en distintas partes del cuerpo. Las autoridades recibieron el reporte de Jaime Leonardo Quinteros Tocora, su presunto compañero sentimental, quien aseguró haberla encontrado sin vida en el baño.

El principal sospechoso

Quinteros Tocora relató que bajó el cuerpo, lo llevó a la cama y llamó a la Policía local. Sin embargo, durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía ecuatoriana encontró inconsistencias en su versión, por lo que le imputó el delito de presunto femicidio, mientras se esclarecen las circunstancias de la muerte de Montoya.

La investigación señala que hay detalles de su testimonio que no encajan con la escena encontrada. Por eso, continúa retenido mientras avanzan las pesquisas judiciales.

El relato de un testigo del hotel

Un empleado del hotel ofreció un testimonio clave. Según explicó, la pareja ingresó a las 3:05 a.m. y, minutos después, escuchó ruidos extraños. Alcanzó a ver a Windy Montoya llorando sobre la cama y a Quinteros Tocora con ella.

Cuando el trabajador preguntó si todo estaba bien, recibió una respuesta tranquilizadora. Pero, horas más tarde, a las 7:41 a.m., el hombre volvió a la recepción para anunciar que la mujer había muerto, argumentando que se trataba de una supuesta decisión voluntaria.

Investigación en marcha

Las lesiones encontradas en el cuerpo de Montoya contradicen la versión de un suicidio. Por eso, la Fiscalía ecuatoriana avanza con las diligencias para determinar lo ocurrido en esa habitación.

Migración Colombia también solicitará información sobre la entrada de Windy Montoya a Ecuador y las razones de su viaje. Hasta ahora, se conoce que residía en Puente Aranda, Bogotá.

¿Otro feminicidio disfrazado de suicidio?

Amnistía Internacional advierte que muchos feminicidios se presentan como suicidios. La organización ha pedido, en múltiples ocasiones, investigaciones rigurosas para evitar que crímenes de género queden encubiertos y exige mayor acción de las autoridades ante esta grave problemática.

Varias mujeres han sido víctimas de esta dolorosa realidad: Lesvy Berlín Rivera Osorio, Yessica Guzmán, Heidy Johana Ramírez Castillo, Paola Andrea, Valentina Castro, Claudia Nathaly Leitón Colimba, entre muchas otras cuyos nombres se pierden en el silencio.

La justicia, en la mayoría de estos casos, no se puso del lado de las víctimas; y de no haber sido por la incansable presión de sus familias, muchos expedientes jamás se habrían reabierto ni investigado en profundidad. Hoy persiste el riesgo de que más mujeres sean asesinadas y que sus muertes se disfracen de suicidio, perpetuando así la impunidad y el olvido.

