Ecuador escala la guerra arancelaria contra Colombia en la CAN: presentó tres reclamos

La pelea entre Bogotá y Quito sigue en los tribunales. El gobierno de Daniel Noboa en Ecuador presentó tres reclamos formales contra Colombia ante la Comunidad Andina (CAN), en respuesta directa a los propios recursos legales interpuestos por el gobierno de Gustavo Petro para tumbar la tasa arancelaria del 30 % que Ecuador impuso a los productos colombianos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador aseguró que su decisión de acudir a los tribunales andinos nace de la necesidad de defender sus derechos comerciales y de seguridad.

Según la Cancillería, se han identificado incumplimientos por parte de Colombia en decisiones previas del Tribunal Andino de Justicia, además de medidas que rompen con los compromisos adquiridos en el bloque.

¿Qué dice Ecuador?

Para Quito, el arancel del 30 % que aplica desde el 1 de febrero no es un simple impuesto aduanero, sino una herramienta de “seguridad nacional”. El argumento central de Noboa es que Colombia no está haciendo lo suficiente para combatir el crimen organizado transnacional, y que esta tasa es la respuesta necesaria ante la falta de acciones firmes y equivalentes en la frontera común.

La respuesta de Colombia a los aranceles

Por su parte, el gobierno de Gustavo Petro busca asfixiar la medida ecuatoriana por la vía rápida. El Ministerio de Comercio colombiano interpuso recursos ante la Secretaría General de la CAN para que la tasa sea calificada como un “gravamen”.

Según reportó Caracol Radio, la CAN ya admitió a trámite una de estas demandas, lo que implica que el organismo investigará si Ecuador violó el principio de libre comercio del Acuerdo de Cartagena, el cual establece que los países miembros no pueden imponer aranceles ni gravámenes a los productos originarios de los otros socios del bloque.

Si la investigación le da la razón a Bogotá, Quito se vería obligado a levantar la medida de inmediato al ser considerada una restricción prohibida.

La Comunidad Andina deberá decidir entonces si los argumentos de seguridad de Ecuador son válidos o si Colombia tiene razón al exigir el fin de una tasa que ha puesto en jaque el libre tránsito en el puente de Rumichaca.

Una escalada de represalias sin freno

Colombia ya suspendió la venta de energía eléctrica a su vecino y aplicó aranceles del 30 % a 23 productos ecuatorianos como una medida que consideran proporcional. La respuesta de Ecuador no se hizo esperar: el gobierno de Noboa incrementó en un 900 % la tarifa para que Colombia pueda transportar su petróleo a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), un movimiento de alto impacto para la economía colombiana.

Pese al intercambio de golpes, el gobierno ecuatoriano ecuatoriano insiste en que tiene la “voluntad de resolver estas diferencias mediante la institucionalidad andina”, buscando un comercio basado en condiciones equitativas y respeto mutuo. Sin embargo, con los procesos judiciales ya en marcha, el futuro de la relación bilateral depende más del veredicto jurídico.

