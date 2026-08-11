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EE. UU. activa asistencia para sus ciudadanos tras terremoto de 7,4 en Colombia

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá activó canales de asistencia para sus ciudadanos afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia y recomendó registrarse en el programa STEP.

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Redacción Mundo
11 de agosto de 2026 - 01:58 p. m.
Pereira, Cali y Quibdó están entre las capitales más afectadas y, según los últimos datos de Asocapitales, hay, al menos 132 fallecidos en esas ciudades.
Pereira, Cali y Quibdó están entre las capitales más afectadas y, según los últimos datos de Asocapitales, hay, al menos 132 fallecidos en esas ciudades.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
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La Embajada de Estados Unidos en Bogotá emitió un comunicado en el que señaló que trabaja para asistir a los ciudadanos estadounidenses que se hayan visto afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió diferentes regiones de Colombia.

En el mensaje, la Embajada recomendó a sus ciudadanos registrarse en el Programa de Inscripción del Viajero Inteligente (STEP) y seguir las cuentas oficiales de @USEmbassyBogota para recibir las últimas actualizaciones sobre seguridad y viajes. Esta información también está disponible en el sitio web de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.

Le recomendamos: Cómo donar desde el exterior para ayudar a los damnificados del terremoto en Colombia

Adicionalmente, quienes requieras asistencia pueden llamar a la Embajada de EE.UU. en Bogotá para recibir asistencia consular al +57-1-275-2000 o al 601-275-2000, y pueden comunicarse con el Departamento de Estado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al +1-202-501-4444 (desde el extranjero) o al 888-407-4747 (desde EE. UU. o Canadá).

El secretario de Estado, Marco Rubio seguró luego del terremoto del 10 de agosto, que la Administración Trump está siguiendo “de cerca” los efectos del terremoto que sacudió a Colombia y manifestó la disposición de su Gobierno para brindar apoyo al país.

“La Administración Trump está monitoreando de cerca el gran terremoto que azotó Colombia y está lista para apoyar al pueblo de Colombia y al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella”, afirmó Rubio.

El Smart Traveler Enrollment Program (STEP) es un servicio gratuito del Departamento de Estado de Estados Unidos que permite a sus ciudadanos y nacionales registrar sus viajes o estancias en el extranjero. La inscripción facilita que reciban alertas sobre salud, clima, seguridad y condiciones de viaje, además de permitir que la embajada o el consulado pueda localizarlos y contactarlos rápidamente en caso de una emergencia, como un desastre natural, disturbios civiles o una emergencia familiar.

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Por Redacción Mundo

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