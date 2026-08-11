EE. UU. activa asistencia para sus ciudadanos tras terremoto de 7,4 en Colombia

Pereira, Cali y Quibdó están entre las capitales más afectadas y, según los últimos datos de Asocapitales, hay, al menos 132 fallecidos en esas ciudades. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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La Embajada de Estados Unidos en Bogotá emitió un comunicado en el que señaló que trabaja para asistir a los ciudadanos estadounidenses que se hayan visto afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió diferentes regiones de Colombia.

En el mensaje, la Embajada recomendó a sus ciudadanos registrarse en el Programa de Inscripción del Viajero Inteligente (STEP) y seguir las cuentas oficiales de @USEmbassyBogota para recibir las últimas actualizaciones sobre seguridad y viajes. Esta información también está disponible en el sitio web de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.

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Adicionalmente, quienes requieras asistencia pueden llamar a la Embajada de EE.UU. en Bogotá para recibir asistencia consular al +57-1-275-2000 o al 601-275-2000, y pueden comunicarse con el Departamento de Estado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al +1-202-501-4444 (desde el extranjero) o al 888-407-4747 (desde EE. UU. o Canadá).

El secretario de Estado, Marco Rubio seguró luego del terremoto del 10 de agosto, que la Administración Trump está siguiendo “de cerca” los efectos del terremoto que sacudió a Colombia y manifestó la disposición de su Gobierno para brindar apoyo al país.

“La Administración Trump está monitoreando de cerca el gran terremoto que azotó Colombia y está lista para apoyar al pueblo de Colombia y al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella”, afirmó Rubio.

El Smart Traveler Enrollment Program (STEP) es un servicio gratuito del Departamento de Estado de Estados Unidos que permite a sus ciudadanos y nacionales registrar sus viajes o estancias en el extranjero. La inscripción facilita que reciban alertas sobre salud, clima, seguridad y condiciones de viaje, además de permitir que la embajada o el consulado pueda localizarlos y contactarlos rápidamente en caso de una emergencia, como un desastre natural, disturbios civiles o una emergencia familiar.

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