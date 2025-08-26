EE. UU. anunció un nuevo despliegue militar cerca a las costas venezolanas

Buques de guerra de EE. UU. frente a costas venezolanas durante el despliegue militar. Foto: Shutterstock

El mes pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó una directiva aún confidencial que instruye al Pentágono a emplear la fuerza militar contra ciertos cárteles de la droga que su administración ha catalogado como organizaciones terroristas.

Después del anuncio, EE. UU. realizó un despliegue militar en dirección a Venezuela (país cuyo mandatario, Nicolás Maduro, es señalado por Washington como líder del Cártel de los Soles). Sumado a esta iniciativa, la agencia Reuters reportó el 25 de agosto que el país decidió repetir la estrategia y enviar más buques al sur del Caribe, en las cercanías de las costas venezolanas, para la próxima semana.

Estados Unidos reforzará su presencia militar en el Caribe con un crucero lanzamisiles y un submarino nuclear, aumentando la tensión con Venezuela.

El despliegue se enmarca en la estrategia de Washington contra cárteles de la droga, a los que considera organizaciones terroristas, mientras Maduro aseguró que “ningún imperio tocará suelo de Venezuela”.

Algunos venezolanos expresaron escepticismo ante las acciones estadounidenses, recordando promesas pasadas de un cambio que nunca llegó.

Un despliegue naval con fuerza disuasoria

Reuters reportó que los despliegues “tienen como objetivo abordar las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos por parte de organizaciones narcoterroristas especialmente designadas en la región”.

La situación se enmarca en un contexto donde Estados Unidos envió la semana pasada una fuerza conocida como el Grupo Anfibio de Despliegue Inmediato, que cumple un fin disuasivo contra los carteles de drogas en Latinoamérica. A esto se sumó la llegada, el pasado domingo, del buque de asalto USS Iwo Jima, el buque de transporte anfibio USS San Antonio y el USS Fort Lauderdale. Además, se desplegaron tres barcos de guerra conocidos como destructores, equipados con misiles guiados.

En respuesta a esta medida, Maduro afirmó que “ningún imperio va a tocar suelo sagrado de Venezuela”, y anunció que desplegaría 4,5 millones de milicianos por todo el país.

Lo que viene: submarino nuclear y buque lanzamisiles

Después de este informe, Reuters adelantó que Estados Unidos tiene previsto enviar un crucero lanzamisiles y un submarino de ataque rápido con propulsión nuclear al Caribe a comienzos de la próxima semana. Según las fuentes de la agencia, las embarcaciones serían el crucero USS Lake Erie y el submarino USS Newport News.

La Fuerza Submarina del Atlántico describió al USS Newport News como “una clase de submarino de ataque rápido de propulsión nuclear que constituye la columna vertebral de la fuerza submarina de la Armada de los Estados Unidos”. Además, aseguró que “contiene más submarinos nucleares que cualquier otra clase del mundo”.

Por otra parte, a causa de las recientes tensiones surgieron declaraciones de algunos venezolanos que enmarcan escepticismo sobre las acciones de EE. UU. Según The New York Times, una mujer venezolana aseguró que “dejó de creer en los gringos”, y agregó que “hicieron pensar a los venezolanos que de verdad habría un cambio de gobierno”.

“¿Qué pasó? Nada de nada”, recalcó en un contexto en el que EE. UU. dijo que apoyaría a los líderes de la oposición venezolana, Edmundo González y María Corina Machado, quienes acusaron a Maduro de fraude electoral.

