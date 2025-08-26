En China, una mujer atrapada fue rescatada tras lanzar un mensaje con su sangre

Una fémina encerrada en una habitación afirmó que “desesperada, se mordió el dedo y utilizó su sangre para escribir ’110 625′ en una almohada que arrojó por la ventana”, su objetivo era pedir ayuda. Foto: Getty Images - Alvaro Medina Jurado

Una mujer que permaneció atrapada durante 30 horas en una habitación en China fue rescatada después de arrojar por la ventana un mensaje que había escrito con su propia sangre en una almohada, según un comunicado del gobierno local.

Una mujer en Sichuan, China, pasó 30 horas atrapada en una habitación tras quedar encerrada por una cerradura defectuosa.

Desesperada, escribió con su sangre un mensaje en una almohada que arrojó por la ventana, lo que permitió que un repartidor alertara a la policía.

Las autoridades rescataron a la mujer y recompensaron al repartidor con 3.000 yuanes por su rápida acción.

Una limpieza que terminó en pesadilla

La mujer, identificada únicamente por su apellido Zhou, estaba limpiando una casa de huéspedes en la provincia de Sichuan, en el oeste de China, cuando entró en una habitación sin su teléfono, relató una publicación del gobierno local de la ciudad de Leshan en redes sociales.

La puerta no podía abrirse desde el interior debido a una cerradura defectuosa. Una vez dentro, Zhou quedó atrapada sin comida ni acceso a un baño, en el sexto piso del edificio.

Tras un día y medio y múltiples intentos de escapar, “desesperada, se mordió el dedo y utilizó su sangre para escribir ’110 625′ en una almohada que arrojó por la ventana”, explicó el gobierno local.

El número “625” correspondía a la habitación en la que estaba atrapada. El “110” es el número de emergencias en China.

Un repartidor de comida, Zhang Kun, vio el mensaje y llamó inmediatamente a la policía. “Tenía miedo, pero cuando vi el número ’110′ en la almohada, entendí que tal vez se trataba de una petición de ayuda”, declaró Zhang en un comunicado oficial.

La policía terminó derribando la puerta y liberando a Zhou de su prisión temporal. En videos difundidos por los medios locales se la ve, con aspecto desaliñado, agradeciendo a los agentes.

“Entré allí ayer por la mañana, y ahora ya pasó un día y una noche”, cuenta en uno de los videos.

Zhang, el repartidor, recibió 3.000 yuanes (US$ 420) de las autoridades de Leshan por su papel en el rescate.

