EE. UU. ataca una lancha en el Pacífico: hay dos muertos y un sobreviviente

Imagen de la cuenta del Comando Sur de las fuerzas armadas estadounidenses de un supuesto bote del narcotráfico atacado por la Fuerza de Tarea Conjunta del Comando Sur en el Pacífico. Foto: EFE - @Southcom

El ejército de Estados Unidos anunció el lunes la muerte de dos presuntos “narcoterroristas” en un nuevo ataque contra una embarcación en aguas del Pacífico, con lo que se eleva a 130 el número de víctimas desde el inicio de la campaña antidrogas de Washington en la región.

Con el argumento de combatir el narcotráfico, el gobierno del presidente Donald Trump desplegó en septiembre un contingente de militar en el Caribe y el Pacífico oriental, donde al menos 38 embarcaciones han sido destruidas.

Trump alega que los cárteles del narcotráfico operan desde Venezuela.

“Dos narcoterroristas murieron y uno sobrevivió”, indicó este lunes el Comando Sur en su cuenta de X.

Las autoridades agregaron que la Guardia Costera estadounidense fue notificada para “activar el sistema de búsqueda y rescate del sobreviviente”.

Se trató de la tercera embarcación en ser destruida desde que Estados Unidos depuso al presidente venezolano Nicolás Maduro durante un ataque militar en Caracas y otras regiones del país el 3 de enero.

Antes de ser capturado, Maduro acusó a Estados Unidos de querer derrocarlo con el despliegue militar en el Caribe, en lugar de combatir el narcotráfico.

Maduro se encuentra detenido en Nueva York, donde enfrenta un juicio por narcotráfico.

En enero, los familiares de dos trinitenses que murieron el año pasado durante un ataque militar de Estados Unidos contra una embarcación demandaron al gobierno de Trump por homicidio culposo.

Washington no ha proporcionado evidencia definitiva de que las embarcaciones atacadas están relacionadas con el tráfico de drogas, lo que ha suscitado un intenso debate sobre la legalidad de las operaciones.

