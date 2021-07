EE. UU.: Biden propone entregar US$ 100 en efectivo para incentivar vacunación

El presidente Joe Biden ordenó una serie de medidas para impulsar la vacunación contra el covid-19 en Estados Unidos, entre ellas, exigir a millones de empleados federales que se vacunen o cumplan una serie de restricciones. Biden también instó a los gobiernos locales a ofrecer US$ 100 a cualquier persona que esté dispuesta a vacunarse.

Durante su discurso desde la Casa Blanca, Biden citó una investigación de la Universidad de California en la que cerca de un tercio de las personas no vacunadas dijeron que un pago en efectivo los impulsaría a recibir las dosis. “El Plan de Rescate Estadounidense (ARP) proporcionó a los estados, territorios y localidades recursos que se pueden utilizar para ofrecer incentivos para aumentar las tasas de vacunación”, dijo la administración en un comunicado.

Le puede interesar: “Vacunarse es un acto de patriotismo”: Biden en el Día de la Independencia

Aunque su anuncio incluyó solamente a empleados federales, horas después el Pentágono informó que los miembros del Ejército también deberán cumplir la medida: vacunarse o seguir con los lineamientos de distanciamiento social, uso de tapabocas, límites en los viajes oficiales, y someterse a pruebas semanales. Esta medida aplicaría para los casi 1,5 millones de soldados, muchos de los cuales se han negado a recibir la vacuna.

Estas medidas aplicarán también para los cuatro millones de empleados federales y contratistas in situ, pero Biden también instó a los empleadores del sector privado a seguir su ejemplo. “Si quieren hacer negocios con el gobierno federal, vacunen a sus trabajadores”, dijo refiriéndose a las empresas.

Le puede interesar: Biden anuncia donación de 2,5 millones de vacunas a Colombia

El último impulso para promover la vacunación se produce cuando los casos de coronavirus en EE. UU. comienzan a aumentar, una vez más, debido a la variante delta. En el país fueron confirmados más de 34 millones de casos desde que llegó la pandemia, y 612.000 muertes.

Sin llegar a la obligatoriedad absoluta de la vacunación, se trata de un cambio de rumbo para la administración Biden, que hasta ahora insistía más en la responsabilidad individual y en los mensajes de fomento a la inoculación.

“La cuestión de si el Gobierno federal puede ordenarlo a todo el país. Aún no lo sé”, afirmó el mandatario en respuesta a la pregunta de una periodista. Por ahora, el presidente indicó que los estados, localidades y empresas sí tienen el poder, según el Departamento de Justicia, de imponer mandatos de vacunación en sus jurisdicciones. Aunque la idea de obligar a la vacunación es muy polémica en un país como Estados Unidos, donde la libertad individual se valora enormemente, cada vez más empresas se están planteando la idea.

Le puede interesar: La “nueva pandemia” en EE.UU. es la de los “no vacunados”: CDC

Esta semana, compañías como Google, Facebook y Lyft exigieron que todos los trabajadores que vuelvan a sus oficinas estén vacunados, y la Casa Blanca confía en que el mandato a los empleados federales anunciado por Biden inspire a más empresas a seguir ese ejemplo.

“No estamos totalmente fuera de peligro, porque lo que está ocurriendo en Estados Unidos en este momento es una pandemia, una pandemia de los no vacunados”, dijo Biden.

En ese país se han administrado 344 millones de dosis. En la última semana se administraron una media de 615.404 dosis al día, según cifras de Bloomberg. Y aunque aproximadamente la mitad de la población de EE. UU. se ha vacunado por completo, el proceso se ha estancado en algunos estados.

Le puede interesar: Senadores de EE. UU. le piden a Biden “reforzar la relación con Colombia”

Rochelle Walensky, directora de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de EE.UU. (CDC, en sus siglas en inglés), advirtió el 18 de julio que el 99 % de las muertes por COVID-19 en Estados Unidos en las últimas semanas han sido de personas no inoculadas, de acuerdo a las últimas cifras de los CDC. “Si no estás vacunado, representas un problema: para ti mismo, para tu familia y para aquellos con los que trabajas”, subrayó el mandatario instando a los ciudadanos a no politizar el tema de las vacunas o las mascarillas.

Con información de Efe y Afp*