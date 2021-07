La “nueva pandemia” en EE.UU. es la de los “no vacunados”: CDC

El estancamiento del ritmo de la vacunación en Estados Unidos está haciendo que el coronavirus siga propagándose entre quienes no quieren inmunizarse, y por eso la del país norteamericano se está convirtiendo en “una pandemia de personas no vacunadas”. El 99 % de las muertes por COVID-19 en Estados Unidos en las últimas semanas han sido de personas que no han recibido el biológico anticovid.