EE. UU. concreta nuevos acuerdos con Corea del Sur y México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la Cumbre de Directores Ejecutivos de APEC Corea 2025 en Gyeongju, Corea del Sur, el 29 de octubre de 2025. Foto: EFE - ANDRES MARTINEZ CASARES

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Corea del Sur y Estados Unidos anunciaron el miércoles que concluyeron un acuerdo comercial negociado durante varios meses, tras una reunión entre el presidente Donald Trump y su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung. Por su parte, México aseguró que avanzará en “los siguientes pasos” de sus intensas negociaciones para lograr un acuerdo comercial con Washington.

El diálogo entre Corea del Sur y EE. UU.

“Llegamos a un acuerdo. Hicimos muchas cosas diferentes. Ha sido una sesión estupenda”, afirmó el magnate republicano, de visita en la ciudad surcoreana de Gyeongju para la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Ambos países lograron cerrar un amplio pacto que incluye, en particular, los aranceles aduaneros sobre los automóviles y especifica los compromisos de inversión de Corea del Sur, confirmó Kim Yong-beom, asesor principal del presidente surcoreano.

Según el funcionario, el acuerdo prevé una reducción al 15 % de los gravámenes que ambos países se imponen mutuamente sobre los automóviles.

También un plan de inversiones surcoreanas por valor de USD 350.000 millones en Estados Unidos, “de los cuales 200.000 millones en efectivo y 150.000 millones para la cooperación en el sector de la construcción naval”, aseguró.

Le podría interesar: “Poseidón”: Putin habló sobre el dron submarino con capacidad nuclear de Rusia

“Básicamente, hemos ultimado nuestro acuerdo comercial y hemos debatido otros temas relacionados con la seguridad nacional, etc. Y creo que hemos llegado a una conclusión sobre muchos puntos muy importantes”, dijo Trump durante una cena con los líderes de la APEC.

El presidente estadounidense había accedido en julio a reducir a 15 % los aranceles que había impuesto sobre los productos surcoreanos, a cambio del compromiso de Seúl de invertir los USD 350.000 millones en Estados Unidos.

No obstante, se mantenían tarifas elevadas sobre los vehículos, y los dos países discrepaban constantemente sobre la estructura del compromiso de las inversiones.

El acuerdo entre EE. UU. y México

Este miércoles, México y Estados Unidos acordaron en Corea del Sur avanzar en “los siguientes pasos” de sus intensas negociaciones para lograr un acuerdo comercial, informó el gobierno del país latinoamericano.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, descartó el lunes que Washington vaya a aplicar el 1 de noviembre algún arancel especial a las exportaciones de su país, citando diálogos con su homólogo Donald Trump.

El sábado vencía el plazo de 90 días acordado inicialmente entre ambos países para lograr un arreglo que evitara los gravámenes del 30 %.

Este miércoles, el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, en el marco de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad surcoreana de Gyeongju.

“Ambos funcionarios revisaron el progreso en las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos y acordaron los siguientes pasos a seguir”, aseguró la oficina de Ebrard en un comunicado, sin dar más detalles.

Según el texto, el objetivo es “alcanzar un acuerdo antes de que inicie la revisión del T-MEC”, el tratado de libre comercio que comparten México, Estados Unidos, y Canadá, prevista para 2026.

El subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, había adelantado a la prensa la semana pasada que ambos países cerrarán en la APEC varios pactos clave en seguridad, fentanilo, migrantes y comercio.

Pero será la presidenta Sheinbaum quien los anuncie en los días siguientes, dijo.

México es uno de los países más vulnerables a los aranceles de Trump, ya que más del 80 % de sus exportaciones tienen como destino Estados Unidos en virtud de su tratado comercial.

En medio del intenso esfuerzo diplomático, Ebrard también se reunió en Corea del Sur con el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, según dijo el gobierno mexicano.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com