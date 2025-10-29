“Poseidón”: Putin habló sobre el dron submarino con capacidad nuclear de Rusia

Vladimir Putin, el presidente de Rusia, aseguró que “no hay forma de interceptar” el nuevo dron con capacidad nuclear de Moscú. Foto: EFE - ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Rusia probó con éxito un dron submarino capaz de transportar una ojiva y de ser propulsado por energía nuclear, afirmó el presidente Vladimir Putin el miércoles. Esta es la segunda prueba de un arma rusa con capacidad nuclear en una semana.

“Ayer se realizó otra prueba de otro sistema prometedor: el dispositivo submarino no tripulado ‘Poseidón’, también equipado con una unidad de energía nuclear”, indicó Putin.

“No hay forma de interceptar” el dron y “ningún otro aparato en el mundo es igual a este por su velocidad y la profundidad a la que opera”, afirmó el jefe del Kremlin.

Diseñado como un dron submarino de disuasión nuclear, Poseidón sería capaz de desplazarse a más de un kilómetro de profundidad, a una velocidad de entre 60 y 70 nudos, permaneciendo invisible para los sistemas de detección, según una fuente del complejo militar-industrial ruso citada anteriormente por la agencia oficial de noticias TASS.

Está previsto que, a largo plazo, se equipe al “Belgorod”, submarino nuclear puesto en servicio en julio de 2022 y que cuenta con las instalaciones necesarias para lanzar el Poseidón.

Le podría interesar: Los ejercicios militares de EE. UU. en Trinidad y Tobago calientan la desconfianza con Venezuela

Una escalada en las tensiones

El domingo Putin ya había anunciado una prueba final exitosa del misil de crucero de propulsión nuclear Burevestnik (también conocido como el “Chérnobil volador”), de “alcance ilimitado” y capaz, según él, de superar prácticamente todos los sistemas de interceptación.

Putin reveló en 2018 el desarrollo por parte del ejército ruso de armas ultramodernas —entre ellas los misiles Burevestnik y los drones Poseidón— destinadas, según Moscú, a hacer frente a las amenazas de Washington.

Previamente, con la prueba del Chérnobil volador, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que el mandatario ruso “debería terminar la guerra (en Ucrania). Una guerra que debió haber tomado una semana ya está casi en su cuarto año. Eso es lo que debería hacer en lugar de probar misiles”.

El anuncio de las nuevas armas rusas se da en un contexto bélico en Ucrania, ocasionado tras la ofensiva de Moscú hacia Kiev en febrero de 2022.

Por su parte, el líder de Estados Unidos, que instó a la paz, parece estar perdiendo la paciencia con Rusia.

De hecho, Trump prometió terminar rápidamente con la guerra en Ucrania cuando volvió al poder en enero, pero todo ha cambiado de rumbo. Tanto que el presidente estadounidense se ha referido a Moscú como un “tigre de papel”, mientras que su relación con el líder ucraniano, Volodimir Zelenski, mostró mejoría.

Aun así, cabe destacar que las fuerzas rusas han avanzado lenta y gradualmente en Kiev en los últimos meses.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com