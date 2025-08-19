EE. UU. despliega tres barcos de guerra hacia la costa de Venezuela

Estados Unidos activó una operación antidrogas hacia Venezuela. Un medio anunció que tres barcos de guerra llegarán a la costa de Caracas para llevar a cabo el plan. Foto: EFE - RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/HANDOUT

Tres buques de la Armada de Estados Unidos (USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson), conocidos como “destructores”, arribarán la costa venezolana en las próximas horas. El operativo hace parte de un plan antidrogas contra cárteles latinoamericanos, según fuentes oficiales y militares citadas por Reuters.

EE. UU. envió tres “destructores” a las costas de Venezuela como parte de una operación antidrogas.

El operativo involucra 4.000 marineros, infantes de marina y aviones de reconocimiento.

Maduro respondió desplegando millones de milicianos y acusando a Washington de amenazas “extravagantes”.

Washington desarrollará su plan antidrogas en Venezuela

Según las fuentes, el objetivo de la estrategia es combatir a las organizaciones designadas como “terroristas” por la administración del presidente estadounidense, Donald Trump. Estas ya fueron categorizadas, previamente, como una amenaza a la seguridad nacional del país. Entre ellas se encuentra el Cártel de los Soles, un grupo criminal conformado por miembros del gobierno venezolano.

Un funcionario estadounidense reportó a Reuters, en condición de anonimato, que unos 4.000 marineros e infantes de marina participarán en el operativo en el sur del Caribe. Junto al despliegue naval, la misión contará con aviones de reconocimiento P-8, al menos un submarino de ataque y diferentes medios de inteligencia y vigilancia.

Maduro responde con movilización militar

Las operaciones se llevarán a cabo tanto en aguas como en espacio aéreo internacional. No obstante, el funcionario señaló que, si se autoriza, los recursos militares podrían emplearse para efectuar ataques selectivos.

En respuesta a las tensiones, Nicolás Maduro, el líder venezolano, quien es perseguido por la justicia de Washington, que ofrece una recompensa de US$50 millones por información que lleve a su arresto, declaró en una transmisión oficial que se “desplegará toda la capacidad miliciana por el territorio, y por sectores”.

El líder venezolano afirmó que este plan activará “4,5 millones de milicianos de todo el territorio nacional”. Además, aseguró que su país enfrenta amenazas “estrafalarias” y “extravagantes” por parte de EE. UU.

Adicionalmente, Maduro instó a conformar milicias campesinas y obreras que defiendan la soberanía. En medio de su discurso, agradeció por el respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Aún no se ha confirmado un enfrentamiento entre ambos Estados. Aun así, la movida de Estados Unidos y la reacción del líder oficialista venezolano muestran una aparente escalada de las tensiones que se han gestado a lo largo de la administración Trump.

