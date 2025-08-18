Trump habla de un posible intercambio de territorios en Ucrania tras reunirse con Zelenski

Al encuentro en Washington acudieron varios líderes europeos para mostrar su apoyo incondicional a la postura de Ucrania: el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; los presidentes de Francia y Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb, respectivamente; los primeros ministros del Reino Unido e Italia, Keir Starmer y Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Friedrich Merz. Foto: EFE - AARON SCHWARTZ / POOL

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes al inicio de su reunión con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y con varios líderes europeos en Washington que es necesario hablar de “posibles intercambios” de territorio en Ucrania, con referencia a las exigencias planteadas por Rusia para terminar la guerra.

“Debemos discutir los posibles intercambios de territorio, considerando la línea de contacto actual. Esto significa las líneas de guerra, que son bastante obvias y muy tristes, de hecho”, agregó el republicano.

El intercambio de territorios, una propuesta lanzada por el presidente ruso, Vladímir Putin, y que implicaría que Ucrania cediera la soberanía de regiones como Donetsk y Lugansk, en el Dombás, es un tema que Kiev ha insistido en calificar de intolerable y que técnicamente resulta inconstitucional, de acuerdo con la Carta Magna ucraniana.

Por otra parte, Trump insistió en que durante el encuentro que mantuvo con Putin la semana pasada, el líder del Kremlin “acordó que Rusia aceptaría garantías de seguridad para Ucrania”. Al respecto, comentó que “este es uno de los puntos clave que debemos considerar, y también lo vamos a debatir en la mesa. En esencia, soy optimista a la hora de creer que colectivamente podemos llegar a un acuerdo que disuada cualquier agresión futura contra Ucrania”. Horas antes también mencionó que hoy podría presentar ante Zelenski una propuesta en ese sentido.

A ese respecto, Trump insistió en que “las naciones europeas van a soportar gran parte del peso” de futuros despliegues militares en Ucrania para garantizar su seguridad y evitar hipotéticos futuros intentos de invasión rusos. “Les vamos a ayudar y vamos a lograr que (Ucrania) sea muy segura”, añadió el magnate.

En la reunión de este lunes, el líder de la Casa Blanca mantuvo su postura con respecto a la continuidad de las hostilidades: “Todos nosotros, obviamente, preferiríamos un alto al fuego inmediato mientras trabajamos por una paz duradera. Tal vez algo así podría suceder en este momento, pero no está pasando”.

El presidente estadounidense aseguró que llamará a Putin tras el encuentro de hoy y se mostró optimista de cara a la posibilidad que se pueda celebrar una reunión trilateral entre él y los presidentes de Rusia y Ucrania para lograr un acuerdo de paz. El propio Zelenski también dijo durante una primera reunión bilateral celebrada hoy en la Casa Blanca con Trump que los ucranianos están “preparados” para algo así.

Al encuentro en Washington también acudieron varios líderes europeos para mostrar su apoyo incondicional a la postura de Ucrania: el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; los presidentes de Francia y Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb, respectivamente; los primeros ministros del Reino Unido e Italia, Keir Starmer y Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Friedrich Merz.

En medio de ello, el líder del Elíseo empezó su intervención diciendo que “todos en esta mesa estamos a favor de la paz” y que las discusiones sobre las garantías para Ucrania “abarcan toda la seguridad del continente europeo”. Él, al igual que el líder alemán, reiteró la necesidad de un alto al fuego, “al menos para detener las matanzas”, y todos, según él, apoyan esa idea.

