EE. UU., Ecuador y Europol desmantelan red que servía a ‘Los Lobos’ y a la ‘Mafia Albanesa’

Ecuador, Estados Unidos, Bélgica, Italia, Países Bajos y España cooperaron en una operación contra el narcotráfico. Foto: Agencia AFP

Este martes, 3 de marzo, las autoridades de Ecuador, Estados Unidos y Europol informaron de un golpe que logró desmantelar la red narco de Hernán Ruilova Barzola, quien servía de puente entre el cartel ecuatoriano de ‘Los Lobos’ y la ‘Mafia Albanesa’ en Europa.

El operativo conjunto incluyó allanamientos simultáneos en la región litoral y permitió la captura de 16 personas vinculadas a la estructura criminal, desarticulando un complejo esquema de narcotráfico y lavado de activos que operaba desde los puertos ecuatorianos hacia Europa y Norteamérica.

“Los Estados Unidos concluyeron con éxito una operación conjunta con Europol (Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial) y autoridades ecuatorianas que desmanteló la organización transnacional de narcotráfico Hernán Ruilova Barzola, vinculada al cártel de Los Lobos”, señaló la Embajada de Estados Unidos en Ecuador.

On March 3, Ecuadorian and U.S. military forces launched operations against Designated Terrorist Organizations in Ecuador. The operations are a powerful example of the commitment of partners in Latin America and the Caribbean to combat the scourge of narco-terrorism.



Together,… pic.twitter.com/MrkKZcrDbs — U.S. Southern Command (@Southcom) March 4, 2026

Este golpe estratégico responde a una coordinación estrecha entre agencias de seguridad de Bélgica, Italia, Países Bajos, España y la Interpol. Según confirmaron fuentes oficiales, la red no solo se encargaba del acopio y envío de sustancias ilícitas, sino que también sostenía una estructura de corrupción y financiamiento que involucraba a ciudadanos de diversas nacionalidades y exfuncionarios públicos.

“Esta operación compleja es otro hito importante para interrumpir las operaciones y finanzas de los narcoterroristas, contribuyendo directamente a la seguridad de los Estados Unidos. Estos resultados concretos refuerzan la cooperación internacional en beneficio del pueblo estadounidense, con impacto global”, expresó la misión estadounidense.

Los Estados Unidos concluyó con éxito una operación conjunta con Europol (Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial) y autoridades ecuatorianas que desmanteló la organización transnacional de narcotráfico Hernán Ruilova Barzola, vinculada al cártel de Los Lobos.… pic.twitter.com/UWlMQlqlng — US Embassy Ecuador (@USembassyEC) March 3, 2026

De acuerdo con la Policía Nacional, la estructura golpeada utilizaba empresas exportadoras de frutas en los puertos como fachada para enviar droga a Europa. Las operaciones se concentraron en las provincias de Guayas, El Oro y Loja, según medios ecuatorianos.

El balance preliminar arroja la incautación de USD 1 millón en efectivo y el decomiso de importantes cantidades de droga. Entre los 16 detenidos se encuentran ciudadanos ecuatorianos, holandeses y albaneses, quienes cumplían roles de financistas y facilitadores logísticos.

Pero el detalle que ha generado más impacto político es la identidad de uno de los capturados. Las autoridades confirmaron que entre los sospechosos se encuentra el exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Salomón Fadul, quien presuntamente formaba parte de este engranaje delictivo. El PSC, de acuerdo con Primicias, reconoció que auspició la candidatura de Fadul en 2008, pero que posteriormente fue “separado del partido”.

