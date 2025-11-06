Cancelación de vuelos en EE. UU. por cierre de gobierno empezará este viernes

En los aeropuertos de EE. UU. hay escasez de, al menos, 2.000 controladores aéreos, tras cierre de gobierno, según el gobierno. Foto: EFE - ERIK S. LESSER

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras los efectos del cierre de gobierno en Washington, Sean Duffy, el secretario de Transporte de Estados Unidos, anunció que el tráfico aéreo en 40 aeropuertos, con alto nivel de concurrencia, será recortado. Los efectos de esta medida tendrán lugar el viernes.

Mientras el gobierno republicano, del presidente estadounidense, Donald Trump, procura presionar a los demócratas para poner fin al cierre de gobierno que lleva 37 días, varias dimensiones del Estado se han visto afectadas.

“Una de las medidas será la reducción del 10 % en la capacidad en 40 de nuestras ubicaciones. Esta decisión se basa en datos, en función de qué aerolínea tiene más vuelos y dónde se concentra la presión del sistema”, aseguró Duffy.

El funcionario recalcó que esta iniciativa busca “aliviar la presión” sobre los controladores aéreos. Pues, la parálisis federal, ha provocado la escasez de, al menos, 2.000 de estos trabajadores.

Le recomendamos: ¿Cómo respondería el ejército de Maduro a la presión de EE. UU.?

Este sector laboral se encuentra trabajando sin remuneración desde el inicio del cierre, según The New York Times.

El medio indicó: lo que ocurrirá el viernes “podría obligar a cientos de miles de viajeros a cambiar de planes con poca antelación, ya que las compañías aéreas se ven presionadas para reducir drásticamente la capacidad de sus rutas”.

Duffy alertó a comienzos de esta semana sobre un posible “caos generalizado” si el cierre se extendía.

Le podría interesar: Este es Hemedti, líder paramilitar y uno de los responsables de la masacre en Sudán

Por su parte, Trump aseguró que los demócratas son “kamikazes”. “Derribarán al país si tienen que hacerlo”, agregó en alusión a la negación de sus antagonistas para reabrir el gobierno.

Además, Duffy advirtió que la Administración Federal de Aviación (FAA) podría suspender el tránsito en determinadas áreas del espacio aéreo estadounidense para evitar un colapso de mayor magnitud.

El martes, el funcionario dijo que si no se termina con el cierre la próxima semana “habrá un caos masivo, retrasos masivos en los vuelos y cancelaciones masivas”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com