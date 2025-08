EE. UU. planea destruir anticonceptivos valorados en US$9,7 millones

Dentro de los anticonceptivos que se destruirán están: el DIU de cobre, inyecciones anticonceptivas e implantes de varilla. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El gobierno de Donald Trump planea destruir anticonceptivos valorados en US$9,7 millones que fueron comprados por Estados Unidos para entregar a mujeres en el extranjero bajo el programa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que ahora está desmantelado.

Un portavoz del Departamento de Estado confirmó para NPR esta decisión, asegurando que el costo de destruir estos anticonceptivos era de US$167.000.

Según la NPR, estos anticonceptivos estaban destinados a mujeres y adolescentes en situación de vulnerabilidad en regiones como el África subsahariana. Sin embargo, los métodos de planificación, actualmente almacenados en Bélgica, serán destruidos en Europa si no se encuentra una solución a tiempo.

“Solo una cantidad limitada de insumos ha sido aprobada para su eliminación”, señaló el vocero del Departamento de Estado para NPR, y agregó que no se están destruyendo medicamentos contra el VIH ni condones.

Le recomendamos: Lo que el desmantelamiento de Usaid significa para EE. UU. y el mundo

Con el objetivo de generar una ayuda duradera a estas mujeres que no acceden fácilmente a servicios para su salud reproductiva, la mayoría de los anticonceptivos que iban a enviarse eran de larga duración. Según un miembro del congreso para CNN, hay dispositivos intrauterinos, inyecciones anticonceptivas, implantes de varilla y pastillas anticonceptivas.

Además, CNN asegura que la mayoría de estos métodos anticonceptivos tenían fecha de vencimiento entre 2027 y 2031. Lo que quiere decir, que serían destruidos cuando aún están vigentes para ser usados.

“Estos son insumos esenciales que salvan vidas, que habrían apoyado la autonomía reproductiva y prevenido abortos inseguros y muertes maternas, pero están siendo desperdiciados y destruidos con el dinero de los contribuyentes estadounidenses, a pesar de las ofertas de socios globales para distribuirlos a mujeres y familias que los necesitan”, asegura Chelsea Polis, investigadora principal del Instituto Guttmacher para NPR.

Según Polis, estos US$9,7 millones invertidos en anticonceptivos podrían prevenir embarazos no deseados a más de 650.000 personas por un año y a 970.000 en hasta 10 años, dependiendo del método que usen.

El Departamento de Estado justifica esta decisión argumentando que están obrando bajo la llamada “política de la Ciudad de México”, que “prohíbe proporcionar cierta asistencia —directa o indirectamente— a organizaciones no gubernamentales extranjeras que realicen o promuevan activamente el aborto como método de planificación familiar”, según lo informa CNN.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud afirma que los anticonceptivos no pueden ser abortivos, como lo menciona el gobierno de Trump.

“Los anticonceptivos previenen el embarazo antes de que ocurra, al evitar la ovulación, la fertilización o la implantación. No son métodos abortivos”, asegura la OMS en su página web.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bélgica declaró en un comunicado que mantuvieron una llamada diplomática con Estados Unidos y que en esta exploraron todas las “posibles opciones” para evitar la destrucción de los anticonceptivos. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo.

“La salud sexual y reproductiva no debe estar sujeta a restricciones ideológicas”, aseguró el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bélgica en su comunicado.

“El hecho de que el gobierno de EE. UU. esté dispuesto a pagar más para destruir suministros utilizables en lugar de donarlos a otras organizaciones es cruel. Estos insumos tienen el potencial de salvar vidas”, dijo Nico Bogaerts, director de Sensoa, el Centro de Experticia Flamenco en Salud Sexual, para The Brussels Times.

Por otro lado, Rebecca Oas, directora de investigación del Center for Family and Human Rights (C-Fam), aseguró para el Catholic News Agency que “la financiación del movimiento internacional de planificación familiar ha estado inseparablemente ligada al lobby abortista desde que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) creó la Oficina de Población en 1969″.

La organización de Médicos Sin Fronteras también se manifestó en contra de esta decisión. “MSF condena la decisión de destruir estos suministros médicos esenciales, la cual tendrá consecuencias devastadoras para las comunidades en las que trabajamos”, aseguraron en un comunicado.

“Médicos Sin Fronteras ha visto de primera mano los beneficios positivos para la salud cuando las mujeres y niñas pueden tomar libremente sus propias decisiones de salud eligiendo prevenir o retrasar el embarazo, y las peligrosas consecuencias cuando no pueden”, agregó Avril Benoît, directora ejecutiva de MSF en EE. UU. para CNN.

El debate frente a la destrucción de estos anticonceptivos que originalmente irían a poblaciones vulnerables alrededor del mundo sigue en furor. Aún no hay una decisión final frente al tema y el presidente Donald Trump solo se ha manifestado al respecto por medio de voceros.

👉 El intento de compra de los anticonceptivos que fue rechazado por EE. UU.

Varias organizaciones se han manifestado con el interés de comprar los anticonceptivos para que estos logren cumplir con su propósito: ayudar a las miles de mujeres y adolescentes que necesitan estos métodos anticonceptivos y que no pueden conseguirlos fácilmente de otra manera.

La organización, MSI Reproductive Choices dijo en un comunicado que ofreció “comprar, reempacar y gestionar la logística por nuestra cuenta para hacer llegar los productos a las personas que los necesitan”. Sin embargo, aseguraron que sus intentos fueron en vano, ya que la administración de Trump se negó a esto por la “política de la Ciudad de México”.

Según The Brussels Times, la Federación Internacional de Planned Parenthood también le ofreció al gobierno republicano comprar los anticonceptivos y repartirlos a las mujeres. Sin embargo, su propuesta no fue aprobada y estos argumentan que la decisión de Trump “no es financiera, sino ideológica”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com