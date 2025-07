Muere mujer en Japón al caer por un barranco mientras huía del tsunami

Una pantalla de televisión muestra una alerta de evacuación en la península de Kamchatka, en Tokio, Japón, el 30 de julio de 2025. Foto: EFE - JIJI PRESS

Una mujer de 58 años murió este miércoles, 30 de julio, en la ciudad de Kumano, en Japón, luego de conducir su carro a un barranco mientras intentaba huir por la alerta de tsunami que fue provocada por el terremoto de 8,8 en Rusia. Las autoridades locales se encuentran investigando los hechos.

Después del accidente, las autoridades la encontraron gravemente herida y la llevaron al hospital más cercano, pero la mujer llegó sin signos vitales al centro médico.

Según reporta El País, esta mujer fue la única víctima fatal que dejaron las evacuaciones realizadas en Japón.

La Agencia Meteorológica de Japón advirtió el martes, luego del terremoto en Rusia, que las olas impactarían la costa japonesa a la 1:00 p.m del miércoles (hora en Japón).

Yoshimasa Hayashi, Secretario Jefe del Gabinete de Japón, aseguró en una rueda de prensa que el tsunami no generó daños en las plantas nucleares ni causó ningún daño mayor. Además, afirmó que el protocolo de evacuación funcionó sin ningún problema.

📌 El tsunami que impactó las costas de Japón

La Agencia Meteorológica de Japón informó que se detectó un tsunami de 40 centímetros en Tokachi, en la costa sur de Hokkaido, la isla principal más septentrional del país.

La alerta del tsunami causó interrupciones en el sistema de transporte en Japón y se suspendieron los servicios que conectaban Hokkaido y Aomori en el extremo norte de la isla Honshu, así como los que conectan Tokio con islas cercanas.

De igual manera, también se suspendió el servicio de algunos trenes y la pista de aterrizaje del aeropuerto de Sendai cerró totalmente.

A pesar de esto y del caso de la mujer de 58 años que perdió su vida, según The Guardian, Japón cumplió con los protocolos preventivos, activó evacuaciones y no se registraron más víctimas fatales ni daños materiales graves.

