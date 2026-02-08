¿Por qué tantas personas en EE. UU. ahora quieren aprender coreano?

Fotograma de la película 'Las guerreras K-Pop'. La animación asiática ha sido uno de los platos fuertes de la industria cinematográfica en la actualidad. Foto: EFE - Netflix

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Para cantar correctamente “Golden”, la canción de la película Las guerreras k-pop que suena en todos lados, es útil saber coreano, ya que la letra contiene algunas palabras en este idioma.

Internet, al parecer, está de acuerdo. La canción, que ganó un Grammy el domingo pasado y obtuvo otras tres nominaciones, es el tema de muchos videos de YouTube y TikTok que explican la pronunciación de sus palabras y letras en coreano. Combinados, los videos tienen millones de visitas.

La obsesión de Estados Unidos por la cultura pop coreana ha llegado al punto de que cada vez más estadounidenses, con poca conexión personal con el país, están aprendiendo la lengua coreana o su alfabeto, o hangul.

La demanda es tan alta que universidades desde California hasta Arkansas están ampliando sus cursos de lengua y cultura coreanas. Duolingo, una aplicación de aprendizaje de idiomas, registró el año pasado un crecimiento del 22 por ciento de estudiantes de coreano en Estados Unidos en un periodo de un año. Los institutos de idiomas están contratando profesores para satisfacer lo que dicen que es un aumento de la demanda.

“Solo estamos limitados por nuestra propia capacidad”, dijo Tammy Kim, directora ejecutiva del Korean American Center, un instituto de idiomas sin fines de lucro en Irvine, California.

Una noche, Brecken Hipp, de 35 años, estaba viendo con su mujer un concurso coreano en Netflix y comiendo comida coreana para llevar, cuando se sintió frustrado con los subtítulos. Decidió empezar a estudiar coreano.

“Simplemente pensé: ‘Caray, sería mucho más fácil si supiera lo que dicen’”, recuerda Hipp, quien trabaja en una empresa de videojuegos en Irvine. Ahora le dedica entre seis y ocho horas a la semana.

Conocida en coreano como “hallyu”, la ola cultural coreana irrumpió en Estados Unidos en 2012, cuando el arrollador éxito del rapero Psy “Gangnam Style” se convirtió en el primer video de YouTube en superar los mil millones de visitas.

Desde entonces, Corea del Sur se ha convertido en una fábrica de éxitos. BTS, el coloso de las boy bands, ha llenado estadios de fútbol y ha aparecido en Saturday Night Live. Blackpink, el grupo de chicas de k-pop, encabezó el cartel en Coachella. Parásitos se convirtió en la primera película en una lengua que no es inglés en ganar el Oscar a la mejor película.

La primera temporada de El juego del calamar se convirtió en la serie más vista de la historia de Netflix. Y Las guerreras k-pop, nominada este mes a dos premios Oscar, es ahora la película que más se ha visto en Netflix, con más de 325,1 millones de reproducciones.

Esa película de animación está principalmente en inglés, pero muchos de los programas y películas se ofrecen en coreano con subtítulos. Y las canciones de k-pop tienen en su mayoría una mezcla de coreano e inglés.

“El coreano ahora es algo cool”, dijo Joowon Suh, directora del programa de lengua coreana de la Universidad de Columbia. “Eso se ha notado mucho”.

El auge de la demanda resulta sorprendente, dado el menguante interés por los idiomas extranjeros. Entre 2016 y 2021, las inscripciones universitarias en este tipo de cursos descendieron un 16 por ciento, según el informe más reciente de la Asociación de Lenguas Modernas.

Solo en tres idiomas aumentó el interés. El coreano fue, por mucho, el que más aumentó, un 38 por ciento. (La lengua de señas estadounidense experimentó un ligero repunte y el hebreo bíblico creció un 9 por ciento).

Hace dos décadas, la Universidad de California en Berkeley ofrecía dos clases de coreano para lo que se conoce como estudiantes sin herencia lingüística y cuatro para estudiantes de herencia, lo que significa que tenían algún contacto previo con el coreano, dijo Junghee Park, quien supervisa el programa de lengua coreana. En la actualidad, la escuela cuenta con nueve clases de introducción al coreano, ocho de ellas para estudiantes sin herencia.

“No podría haberlo imaginado hace 20 años”, dijo Park.

Bob Huh, quien enseña coreano en el bachillerato Eleanor Roosevelt en Greenbelt, Maryland, dijo que muchos de sus alumnos, en su mayoría negros y latinos, acuden a las clases introductorias con conocimientos previos de frases básicas y jerga.

“Aunque crecí en Corea, saben más de k-pop que yo”, dijo Huh. “Ahora escucho k-pop todos los días porque tengo que estar al día”.

Iniciarse en el coreano puede parecer fácil. Aprender el alfabeto, considerado el sistema de escritura más lógico del mundo, puede llevar solo unas horas.

La deserción en los niveles más avanzados sigue siendo un problema, dijeron los instructores. Pueden ser necesarios años de estudio dedicado para adquirir fluidez. El coreano tiene una estructura de oraciones diferente a la del inglés, y la gramática y las palabras cambian según las personas que intervengan en la conversación. Las edades y las relaciones familiares son importantes. El Departamento de Estado ha designado el coreano como uno de los idiomas más difíciles de aprender para los angloparlantes, junto con el árabe, el chino y el japonés.

Le ecomendamos: El testamento secreto de Jeffrey Epstein: ella es Karyna Shuliak, su heredera

Lisa Hunt, de 20 años, estudiante de tercer año de la Universidad de Brown, ha estudiado coreano durante cinco semestres. Ella se maravilla de cómo ahora entiende a los artistas de k-pop cuando hablan en los conciertos.

“Me gusta bromear diciendo que siempre es la asignatura más difícil cada semestre”, dijo Hunt, quien se está especializando en matemáticas y economía aplicadas. “Tienes que practicar la gramática, el vocabulario, todos los días para mantenerte en el camino correcto”.

Las personas que lo logran dicen que estudiar coreano —como cualquier otra lengua— las ha ayudado a descubrir todo un mundo.

Angel Huang, quien creció hablando mandarín e inglés en casa, estudió coreano en su tiempo libre cuando estaba en el bachillerato, en parte para conectar mejor con otros aficionados al k-pop. Ahora que tiene 22 años y cursa el último año en la Universidad de Duke, dijo que también había desarrollado un profundo aprecio por la historia y la política coreanas.

Incluso trabajó con refugiados norcoreanos en un programa de estudios en el extranjero en Seúl. Además de su especialización principal en informática, también se está especializando en lengua coreana.

“Sinceramente, creo que sin el k-pop y los medios de comunicación coreanos, probablemente no habría seguido el mismo camino”, dijo Huang.

Para muchas personas que aspiran a hablar coreano, visitar Corea del Sur suele ser el siguiente paso.

Max Abrams, de 27 años, un influente conocido en redes sociales como “MaxNotBeer”, consiguió 1,3 millones de seguidores en TikTok gracias a las crónicas de su vida en Seúl, en las que a menudo sorprendía a los habitantes al hablar su idioma.

Su interés por el idioma comenzó en el bachillerato, dijo, cuando escuchó por primera vez a Girls’ Generation, un grupo de k-pop. Después de graduarse de la universidad con una doble especialización en asuntos internacionales y coreano, Abrams se trasladó a Corea del Sur, donde enseñó inglés y luego se convirtió en creador de contenido a tiempo completo.

Vea también: “Negligentes”: así les falló el gobierno de EE. UU. a las víctimas del caso Epstein

Dijo que, incluso para los extranjeros que dominan perfectamente el coreano, puede resultar difícil llevar una vida sostenible allí, en parte por los problemas de visado y las barreras culturales.

“La vitalidad que aporta el aprender coreano se produce a nivel sociocultural”, dijo Abrams, quien recientemente regresó a Estados Unidos. “En términos profesionales, es menos prometedor”.

En las entrevistas, algunos estadounidenses hicieron hincapié en que su interés por la lengua no los convertía en un “koreaboo”, término peyorativo para quienes se considera que están excesivamente obsesionados con las personas coreanas y su cultura.

Andy Ko, de 21 años, dijo que el término le resultaba inquietante. Después de mudarse de Corea del Sur a los suburbios de Chicago, se burlaban de él, dijo, por hablar de series coreanas o de k-pop. Ahora, en su tercer año de universidad, a veces añade palabras coreanas a las conversaciones con otros estudiantes, sin ningún problema.

“Me siento orgulloso, de verdad”, dijo.

Amber Guidry, de 37 años, parece llevar una vida muy enfocada en Corea, aunque viva en Seattle.

Entusiasmada por las series coreanas, Guidry, una científica sin ningún vínculo previo con Corea, empezó a estudiar la lengua hace dos años. Ahora, Guidry compra en H Mart, la cadena coreana de supermercados. Cocina platos como tteokbokki (pasteles de arroz salteados) o kimchi jjigae (un guiso picante). Su baño está lleno de productos de belleza coreanos.

Con unas amigas, fue a ver Las guerreras k-pop en pantalla grande. El cine estaba lleno de niños y adultos, algunos disfrazados. Mientras se proyectaba la película, prácticamente todo el mundo cantaba “Golden”, cuya versión en inglés contiene una frase en coreano.

Ven, ven, súmate al coro

영원히 깨질 수 없는 (Somos guerreras de oro),

Juntas brillamos en todo

Guidry está planeando hacer su primer viaje a Seúl esta primavera.

*Adeel Hassan colaboró con reportería.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com