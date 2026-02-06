El testamento secreto de Jeffrey Epstein: ella es Karyna Shuliak, su heredera

Fotografía sin fecha específica de toma que muestra a Jeffrey Epstein (i) con una mujer no identificada en un avión. Foto: EFE - Oversight Dems

La reciente liberación de más de tres millones de documentos por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. sobre el caso de Jeffrey Epstein ha arrojado luz sobre uno de los secretos mejor guardados del difunto pederasta: su testamento.

Firmado apenas 48 horas antes de su muerte en agosto de 2019, el documento de 32 páginas revela que el financista planeaba una vida de lujo matrimonial con Karyna Shuliak, una odontóloga bielorrusa que pasó de ser una figura en la sombra a la principal beneficiaria de su fortuna.

¿Quién es Karyna Shuliak?

Shuliak, hoy de 36 años, llegó a Estados Unidos en 2009. Según los archivos, Epstein no solo costeó sus estudios de odontología en la prestigiosa Universidad de Columbia, sino que financió un estilo de vida de miles de dólares en gastos mensuales. Antes de llegar a Norteamérica, la mujer había estudiado en la Universidad Estatal de Medicina de Bielorrusia, en Minsk.

Según los correos, buscaba “adquirir una comprensión más profunda de la etiqueta internacional y el protocolo para invitados, desarrollar la capacidad de organizar recepciones, ampliar los conocimientos y las habilidades en la gestión de propiedades y el mantenimiento del hogar de alto nivel”.

Su lealtad durante los años más oscuros del magnate, tras su primera condena en 2009, le valió el lugar de honor en su sucesión.

El vínculo fue tan estrecho que Shuliak fue la última persona con la que Epstein habló por teléfono desde su celda en Manhattan. En los registros oficiales, ella aparece identificada como “Persona 1”.

Epstein legó a Shuliak un total de USD 100 millones: USD 50 millones en efectivo y otros USD 50 millones destinados a la compra de una renta vitalicia. El documento también describe el anillo de compromiso que sellaría su unión: una pieza con un diamante de 33 quilates, acompañado de otros 48 diamantes certificados.

Shuliak, quien alguna vez soñó con gestionar las propiedades de lujo de Epstein según su currículum, vive hoy en un perfil bajo en Nueva York.

La lista de los 40 beneficiarios

Aunque Shuliak encabeza la lista, el fideicomiso denominado “Trust 1953” incluía a otras 40 personas. Entre los nombres no censurados destacan Darren Indyke y Richard Kahn, su abogado y contador, respectivamente, con herencias de USD 50 y USD 25 millones de dólares respectivamente.

También está Ghislaine Maxwell, su cómplice, condenada a 20 años, a quien dejó USD 10 millones. Su hermano, Mark Epstein, aparece con USD 10 millones.

¿Pueden recibir la herencia de Epstein?

A pesar de la magnitud de las cifras, el futuro de esta herencia es incierto. En 2019, la fortuna se cifraba en USD 600 millones, pero hoy los registros judiciales la tasan en apenas USD 120 millones. Sin embargo, según The New York Times, “el patrimonio podría valer más, ya que varias inversiones de capital riesgo aún se valoran según su valor en el momento de su muerte, en 2019”.

La prioridad legal ha sido la compensación a las víctimas. Hasta la fecha, el patrimonio ha desembolsado USD 170 millones en indemnizaciones. Según Daniel Weiner, abogado de la sucesión, ningún beneficiario, incluyendo a Shuliak, recibirá un solo dólar hasta que todas las reclamaciones de las víctimas y las deudas fiscales con el Estado hayan sido satisfechas en su totalidad.

