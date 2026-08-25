EE. UU. retira a Siria de su lista de países patrocinadores del terrorismo

El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, tras anunciar nuevas sanciones contra Irán, calificadas como un “Día D económico”, en Washington. Foto: Getty Images via AFP - CHIP SOMODEVILLA

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Estados Unidos retiró a Siria este lunes de su lista de países promotores del terrorismo, lo que impedía las inversiones en ese país, después de la caída de Bashar al Asad en diciembre de 2024.

Esta acción “ayudará a fomentar inversión adicional en Siria para promover la estabilidad política y económica”, declaró el secretario del Tesoro Scott Bessent en un comunicado.

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El Tesoro afirmó que las medidas estaban “en línea con la promesa del presidente (Donald) Trump de aliviar las sanciones a Siria”.

El gobernador del Banco Central de Siria calificó el lunes de “histórica” la decisión de Estados Unidos.

“Poner fin a la designación de Siria como Estado patrocinador del terrorismo es un paso histórico que devuelve al país al lugar que le corresponde en el sistema económico mundial”, declaró Safwat Raslan en X, y añadió que el banco está “trabajando para construir un sistema financiero moderno y fiable”.

A su turno, el ministro de Finanzas Mohammed Barnieh dijo que la medida “abre una puerta importante y largamente esperada para reforzar la integración de Siria en el sistema económico y financiero mundial, atraer inversiones y tecnologías modernas, y apoyar las oportunidades de desarrollo”.

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El Departamento de Estado también revocó su designación del Frente al-Nusrah —también conocido como Hay’at Tahrir al-Sham (HTS)— como organización terrorista global.

HTS se conocía anteriormente como Frente al-Nusra y fue en su momento la rama de Al Qaeda en Siria. Pero rompió lazos con el grupo yihadista en 2016.

Estados Unidos había anunciado inicialmente en julio su intención de retirar a Siria de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, una medida vista como un voto de confianza para el líder Ahmed al-Sharaa, un ex yihadista que ha intentado presentarse como una figura unificadora tras la caída en 2024 de la familia Asad, que gobernó con mano de hierro durante medio siglo.

Desde 2025, muchos países occidentales han ido levantando progresivamente las sanciones impuestas a Siria, entre ellos Canadá y el Reino Unido. La Unión Europea ya las había levantado en mayo de 2025.

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El presidente sirio, Ahmad al Shara, celebró este martes que su país se quitó un “gran peso” de encima después de que Estados Unidos lo retirara el día anterior de la lista de promotores del terrorismo.

“Hoy, Siria se libera de un gran peso y pasa página a ese doloroso capítulo de su pasado para emprender el camino del desarrollo y la reconstrucción”, declaró Shara en un discurso.

Expresó su “profundo agradecimiento al presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump”, y a todas las “naciones amigas y solidarias” que le han dado su ayuda.

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