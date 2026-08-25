Un millón de niños en Afganistán están en riesgo de morir por desnutrición, alerta Unicef

Niños reciben la vacuna contra la polio durante una campaña en Kandahar, Afganistán, que busca inmunizar a más de 10 millones de menores de cinco años. Foto: EFE - QUDRATULLAH RAZWAN

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Un millón de niños que padecen desnutrición aguda en Afganistán se encuentran en peligro de muerte si no se hace nada para ayudarlos, alertó este martes la agencia de Naciones Unidas para la infancia, Unicef.

En total, 3,7 millones de niños sufren desnutrición aguda, y entre ellos, “un millón padece desnutrición aguda severa con riesgo de muerte”, declaró ante la prensa en Ginebra, desde Kabul, Tajudeen Oyewale, representante de Unicef en el país.

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“Sin tratamiento, y si no podemos intervenir rápidamente, ese millón de niños corre el riesgo de morir”, insistió.

Tras los devastadores terremotos del año pasado, varios desastres climáticos este año y el retorno de millones de afganos desde Irán y Pakistán, casi 14 millones de afganos sufren de hambre aguda, de una población de más de 45 millones de personas, según el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

A principios de agosto, la organización anunció que la desnutrición aguda infantil había alcanzado niveles críticos este año.

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Según Unicef, desde principios de año, más de medio millón de niños han sido ingresados en centros de salud por emaciación.

“Los niños menores de dos años representan más del 80 % de los casos de desnutrición aguda grave que estamos viendo en todo el país”, añadió Oyewale. También precisó que los casos de desnutrición aguda grave en niños, acompañados de complicaciones médicas, han aumentado en más de un tercio este año.

Además, añadió que las madres que sufren de desnutrición severa dan a luz a bebés con bajo peso, los cuales presentan una tasa de supervivencia muy baja debido a la falta de cuidados intensivos en las unidades neonatales.

El programa de nutrición de Unicef en Afganistán requiere aproximadamente USD 180 millones este año, pero hasta la fecha sólo cuenta con el 22 % de la financiación necesaria, según la organización.

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El conflicto con Pakistán, que provocó el cierre casi total de la frontera terrestre entre ambos países desde octubre de 2025, también ha interrumpido gravemente las rutas logísticas para la entrega de ayuda humanitaria, explicó el subdirector ejecutivo del PMA, Carl Skau, a la AFP b en mayo.

Sin embargo, a mediados de agosto, la ONU anunció la llegada a Afganistán, a través de Pakistán, de más de 700 camiones cargados con alimentos y suministros humanitarios esenciales.

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