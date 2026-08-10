EE. UU. revocó 175.000 visas: los delitos y abusos del sistema que explican la decisión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: EFE - Aaron Schwartz / POOL

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El Departamento de Estado de Estados Unidos informó este lunes que revocó las visas de más de 175.000 ciudadanos extranjeros, sin dar detalles sobre la nacionalidad, pero “que violaron los términos de sus visados, cometieron delitos, incitaron a la violencia contra ciudadanos estadounidenses, defraudaron a estadounidenses, abusaron de nuestro sistema de inmigración o pusieron en peligro la seguridad nacional”.

Entre los sancionados están “varios ciudadanos extranjeros” que “celebraron” el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk. Uno de ellos, dice la autoridad, afirmó que “cuando mueren los fascistas, los demócratas no se quejan” y otro que dijo que “murió demasiado tarde”.

Pero también se cuenta un ciudadano cubano vinculado a una supuesta operación de influencia del régimen comunista cubano y ciudadanos iraníes “con vínculos con el régimen iraní”.

A través de un comunicado, el despacho del secretario Marco Rubio informó que la mayoría de las visas involucradas “fueron revocadas debido a incidentes con las fuerzas del orden relacionados con diversos delitos, siendo las agresiones, conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, el robo y los delitos de drogas las principales causas”.

Entre los casos más numerosos está la revocatoria por “conducción temeraria, agresión sexual, abuso infantil, fraude, malversación de fondos y otros delitos”.

Delitos sexuales y contra menores de edad

Entre los casos que destacó el Departamento está el de un ciudadano extranjero “acusado de violación grave y agresión sexual, incluyendo la agresión a una víctima con discapacidad mental”.

Asimismo, hay ciudadanos acusados de secuestro, trata de personas y explotación sexual de un menor de edad; sodomía infantil y agresión sexual con agravantes; así como posesión de material de abuso sexual infantil.

Orden público y conducción bajo efectos

A otros ciudadanos les revocaron la visa por “alteración del orden público, resistencia a la autoridad con violencia, conducir bajo los efectos del alcohol y violencia doméstica”.

Otro había sido arrestado por conducir “bajo los efectos de la heroína y con un nivel de alcohol en sangre tres veces superior al límite legal”.

“Abuso del sistema de inmigración”

Según el Departamento de Estado, un ciudadano extranjero perdió su visa tras afirmar que dirigía un negocio legítimo, pero que “ayudaba a pacientes vulnerables a acceder a la atención médica, ayudó a orquestar una estafa masiva de Medicaid, facturando más de 5 millones de dólares por servicios falsos”.

Si bien no detalló las nacionalidades, el Departamento de Estado informó que “una embajada estadounidense en el norte de África revocó más de 100 visas a padres que viajaban a Estados Unidos para dar a luz a sus hijos y que estos obtuvieran la ciudadanía estadounidense”.

Esto sucede justo cuando el presidente Donald Trump ha anunciado nuevas medidas luego de que la Corte Suprema anuló hace poco más de un mes un decreto que suprimía el derecho a la ciudadanía que tienen los hijos de inmigrantes en situación irregular por haber nacido en suelo norteamericano.

El decreto expedido por el gobierno adoptó “una serie de medidas destinadas a combatir ese tipo de prácticas organizadas. Nos centramos mucho en negar visas a personas de las que tenemos motivos para creer que vienen con ese propósito. Visas tanto para los padres que participan, como para las personas que organizan estas redes”, explicó el presidente.

El mismo día se anunció que se ampliará el control de las redes sociales de los ciudadanos extranjeros solicitantes de visas, incluidos los periodistas extranjeros. Sobre los periodistas y los estudiantes, asimismo, en septiembre entraría en vigor una nueva normativa según la cual los extranjeros que tengan un visado de estudiante no podrán permanecer más de cuatro años en el territorio estadounidense. Las estadías para periodistas extranjeros se limitarán a 240 días, unos ocho meses, aunque se podrá optar por extensiones por períodos iguales.

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