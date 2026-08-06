Más control migratorio en EE. UU.: visas y “turismo de nacimiento” en la mira

Ciudadanos colombianos solicitantes de visado. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Estados Unidos indicó el jueves que ampliará el control de las redes sociales de los ciudadanos extranjeros solicitantes de visas, incluidos los periodistas extranjeros, en el marco del endurecimiento de la política migratoria por parte del presidente Donald Trump.

El anuncio se hizo el mismo día en que el mandatario firmó un decreto que impide el llamado “turismo de nacimiento”, que consiste en que mujeres extranjeras dan a luz en Estados Unidos para que el hijo adquiera la ciudadanía de ese país.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, compartió en X un artículo del medio Daily Signal en el que se señala que el Departamento de Estado amplió el control de las redes sociales a otros tipos de visados para extranjeros.

“El control de los perfiles en línea tiene como objetivo permitir a los solicitantes demostrar que cumplen los requisitos para obtener un visado en virtud de la legislación estadounidense y garantizar que ninguna persona represente un riesgo para la seguridad de Estados Unidos”, declaró por su parte en un correo electrónico a la AFP un portavoz del Departamento de Estado.

Esto ya se aplica a numerosos tipos de visados para entrar en Estados Unidos, entre ellos los de estudiantes extranjeros o participantes en intercambios culturales, que deben modificar la configuración de sus perfiles para hacerlos públicos.

A partir de ahora también se aplicará a los periodistas extranjeros y a ciertos ciudadanos de México y Canadá.

Esta política es criticada por ONG que invocan la protección de la vida privada.

El presidente estadounidense ha hecho de la lucha contra la inmigración clandestina una prioridad, expulsando masivamente a inmigrantes en situación irregular, pero también ha restringido de forma considerable, a veces de manera draconiana, la entrada legal de ciudadanos extranjeros.

“Tener un visado es un privilegio y no un derecho”, repite el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Por otra parte, según nuevas normas que deben entrar en vigor próximamente salvo que el Congreso las bloquee, los periodistas extranjeros estarán limitados a estancias de 240 días, es decir, aproximadamente ocho meses, en territorio estadounidense, aunque podrán solicitar renovaciones por períodos idénticos.

“Turismo de nacimiento”

Luego de que la Corte Suprema anuló hace poco más de un mes un decreto que suprimía el derecho de suelo para los hijos de inmigrantes en situación irregular, Trump aseguró que el nuevo decreto será un “ajuste” a ese derecho.

“Lo que hemos visto en los últimos años son redes delictivas organizadas que establecen un sistema mediante el cual decenas de miles de personas pueden venir a este país de forma organizada y dar a luz aquí únicamente con el propósito de obtener la ciudadanía por derecho de nacimiento”, explicó a periodistas en el Despacho Oval.

“Este decreto adopta una serie de medidas destinadas a combatir ese tipo de prácticas organizadas. Nos centramos mucho en negar visas a personas de las que tenemos motivos para creer que vienen con ese propósito. Visas tanto para los padres que participan, como para las personas que organizan estas redes”, aseguró.

La enmienda número 14 a la Constitución estadounidense, aprobada tras la Guerra de Secesión para proteger el derecho a la ciudadanía de los antiguos esclavos, explicita el derecho de ciudadanía por haber nacido en el territorio estadounidense, salvo casos muy concretos.

Esa fue la doctrina ratificada por la mayoría de la Corte Suprema.

De acuerdo con la legislación vigente, un responsable de un consulado estadounidense puede denegar un visado a un no residente si sospecha que viaja al país para dar a luz.

Los críticos de ese sistema dicen que el problema son las futuras madres que solicitan simplemente el permiso de entrar como turistas, sin pedir el visado.

“Los niños nacidos en Estados Unidos de padres que se encuentran en el país ilegalmente o de forma temporal están ‘sujetos a la jurisdicción’ de Estados Unidos y son ciudadanos desde su nacimiento”, indicaron los jueces de la Corte Suprema en su sentencia del 30 de junio.

Stephen Miller, uno de los asesores más cercanos de Trump, dijo que el decreto presidencial denegará la ciudadanía por nacimiento a hijos de miembros de “organizaciones terroristas extranjeras”, así como de “amplias categorías de personas que presionan y actúan en nombre de gobiernos extranjeros”.

La medida “garantiza que un gran número de personas que equivocadamente (estarían) obteniendo la ciudadanía por nacimiento ya no serán elegibles para esos beneficios”, aseguró Miller.

Los esfuerzos del presidente Trump por restringir el derecho de ciudadanía por nacimiento forman parte de su campaña más amplia para limitar la inmigración, que incluye la expulsión de millones de migrantes indocumentados y la eliminación del estatuto temporal de protección para nacionales de más de una docena de países.

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