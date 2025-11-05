“Comunismo o sentido común”: esta es la retórica de Trump tras triunfo de Mamdani

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la edición inaugural del America Business Forum, en el Kaseya Center de Miami, Florida. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Estados Unidos se enfrenta a una elección entre “comunismo y sentido común”, declaró este miércoles el presidente Donald Trump en una convención empresarial, al día siguiente de una amplia victoria de los demócratas en varios estados.

“Nuestros oponentes proponen una pesadilla económica. Nosotros estamos logrando un milagro económico”, dijo Trump, tras criticar de nuevo la elección del alcalde de izquierda en Nueva York, Zohran Mamdani.

“El Partido Demócrata instaló a un comunista como alcalde de la ciudad más grande del país”, lamentó el magnate.

Le recomendamos: Anularon sentencia de 10 años contra Jeanine Áñez en Bolivia, ¿por qué?

“Nos ocuparemos de ello”, aseveró Trump ante los empresarios, en alusión a Mamdani, un político que se presenta como “demócrata y socialista” y que hizo campaña con promesas como el transporte público gratuito.

“Recuerden que yo decía que nunca tendríamos a un socialista elegido para ningún cargo en nuestro país. Solía decir eso, pero ahora ya no: nos saltamos el socialismo y pasamos directamente al comunismo”, recalcó el presidente estadounidense.

Trump dijo que sus antagonistas “están empeñados en convertir a Estados Unidos en una Cuba comunista o una Venezuela socialista”. “¿Ven lo que ha pasado en esos lugares?”, agregó.

El socialismo no es igual a una dictadura, según Mamdani

A pesar de las críticas del presidente republicano, Mamdani comentó que su liderazgo no debe ser confundido con figuras como Nicolás Maduro, líder del oficialismo en Venezuela.

“Yo creo firmemente en los procesos democráticos y en el Estado de derecho”, dijo en una entrevista con Univisión.

Ser un socialista “significa creer en la dignidad de cada una de las personas de la ciudad (Nueva York)”.

“Nicolás Maduro es un dictador. Ha reprimido la libertad de prensa y encarcelado a disidentes políticos. Es alguien por quien los venezolanos viven una experiencia de dictadura”, subrayó mientras explicaba que su “visión es totalmente distinta de esa política”.

Le recomendamos: Musulmán, joven y rapero: curiosidades del alcalde electo de Nueva York

Trump y el comunismo

Según un artículo en Político, que Trump llame “comunistas a sus oponentes políticos se ha convertido en una constante en sus ataques”.

“Con esta táctica, Trump espera que una sola palabra pueda desacreditar [...] ideas políticas. Quiere que sus seguidores teman lo que las personas e instituciones a las que tacha de comunistas les harán a quienes no comparten su visión del mundo”, analizó el artículo.

Un ejemplo, entre varios, es cuando Trump tildó a Bernie Sanders, que era candidato a la presidencia por la nominación demócrata, de socialista y comunista. Además, aseguró: “¡Les va a cobrar impuestos del 90 %. Se los va a quitar todo!”.

“El socialismo y el comunismo solo tienen una cosa: el poder para la clase dominante”, declaró el mandatario estadounidense.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com