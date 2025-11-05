Musulmán, joven y rapero: curiosidades del alcalde electo de Nueva York

El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, habla durante la fiesta electoral organizada por el candidato demócrata en el distrito de Brooklyn. Foto: EFE - SARAH YENESEL

“Con orígenes en India, pero nacido en Uganda, piel color marrón, pero ugandés, puedo rapear en inglés y en Buganda”. Estos versos, citados por El Milenio, aparecen en la canción Kanda (Chap Chap), grabada en 2015 por Zohran Mamdani, quien entonces usaba el nombre Young Cardamom, pero ahora es el alcalde electo de Nueva York.

Con 34 años, su victoria sorprendió, ya que se convirtió en el primer alcalde musulmán electo en la Gran Manzana y en el más joven en ocupar el cargo en más de un siglo.

La pasión por el rap fue lo que terminó acercándolo a la política. Según la agencia AFP, el ahora alcalde tomó como referencia musical a Das Racist, una iniciativa de hiphop surgida en Nueva York.

El rap y la política

Mamdani nació en Uganda, en una familia de origen indio, y obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2018. En una entrevista con la emisora Hot 97, contó que, en 2015, tras leer en el Village Voice que uno de sus raperos favoritos, Heems, apoyaba la postulación del abogado Ali Najmi al Consejo Municipal de Nueva York, decidió unirse a su campaña.

Aunque Najmi no resultó electo, su candidatura ayudó a dar mayor visibilidad a la comunidad musulmana de Queens, según medios como el New York City News Service. Ese inicio en la política lo impulsó a lanzarse como candidato en 2019 para representar al Distrito 36 de la Asamblea Estatal de Nueva York. Así continuó su recorrido hasta que en noviembre de 2025 triunfó en su carrera por la Alcaldía de Nueva York.

¿Qué hace llamativa la figura de Mamdani?

Su campaña se centró en reducir los costos de vida para los neoyorquinos de a pie. Nueva York “es una ciudad donde una de cada cuatro personas vive en la pobreza, una ciudad donde 500.000 niños se acuestan con hambre cada noche”, declaró a la BBC.

Su forma de mostrar sus propuestas llamó la atención. Por ejemplo, se sumergió en el Atlántico para exponer la necesidad de congelar los alquileres. También hizo alusión a la inseguridad alimentaria cuando en el metro y con un burrito rompió el ayuno del Ramadán, una tradición musulmana.

No obstante, el consejo editorial de The New York Times explicó que las propuestas de Mamdani son “completamente inadecuadas para los desafíos de la ciudad”. Además, recalcó que el político “a menudo ignora las inevitables contrapartidas de la gobernanza”.

En el pasado, el alcalde electo también se desempeñó como asesor en temas de vivienda, brindando apoyo a familias de bajos recursos en Queens para que pudieran evitar los desalojos.

En el ámbito religioso, Mamdani mostró orgullo hacia su fe musulmana: “Sabemos que manifestarse públicamente como musulmán también implica sacrificar la seguridad que a veces encontramos en las sombras”.

La cosmovisión de Mamdani: el socialismo no es igual a una dictadura

Él, del Partido Demócrata, fue tildado de “comunista” por el presidente estadounidense, Donald Trump. “¡Cualquier judío que vote por Zohran Mamdani (...) es un estúpido!”, recalcó el mandatario, quien aseguró que el nuevo líder neoyorquino “odia a los judíos”.

Pero el joven de 34 años, que se autoproclama socialista, ha explicado sus posturas y defendido su ideología política. A pesar de las críticas del presidente republicano, Mamdani comentó que su liderazgo no debe ser confundido con figuras como Nicolás Maduro, a quien reconoce como dictador.

“Yo creo firmemente en los procesos democráticos y en el Estado de derecho”, dijo en una entrevista con Univisión. Ser un socialista “significa creer en la dignidad de cada una de las personas de la ciudad [Nueva York]”. Añadió que “es tarea del gobierno municipal garantizar que esa dignidad sea una realidad” y que “debe haber una mejor distribución de la riqueza para todos los hijos de Dios en este país”.

“Lo que estamos viendo ahora es que las personas no pueden permitirse sus necesidades diarias. No estamos hablando de cosas que quieren o les gustaría tener. Estamos hablando de cosas que necesitan. Necesitan un lugar donde vivir, necesitan poder moverse, necesitan poder criar a sus hijos aquí, y no se los estamos permitiendo (...). La dignidad es innegociable”, resaltó.

“Nicolás Maduro es un dictador. Ha reprimido la libertad de prensa y encarcelado a disidentes políticos. Es alguien por quien los venezolanos viven una experiencia de dictadura”, dijo Mamdani, quien enfatizó en que “nuestra visión es totalmente distinta de esa política. Se trata de dignidad, no de robarle la libertad a las personas”.

