EE.UU. anuncia cuatro muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha en el Caribe

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, anunció este viernes un nuevo ataque en el Caribe frente a la costa de Venezuela contra una presunta narcolancha. La ofensiva dejó cuatro muertos, según informó en un mensaje publicado en la red social X.

“Siguiendo las órdenes del presidente Trump, dirigí un ataque (...) letal contra una embarcación narcotraficante afiliada a organizaciones designadas como terroristas”, explicó el secretario de Guerra, que acompañó su mensaje de un video.

“Cuatro hombres narcoterroristas a bordo de la embarcación murieron en el ataque”, añadió el funcionario.

En el video se aprecia una lancha navegando a toda velocidad en alta mar, y luego el impacto que la destruye totalmente.

“El ataque se realizó en aguas internacionales justo frente a la costa de Venezuela mientras la embarcación transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar a nuestra gente”, indicó el comunicado.

Este sería el quinto ataque de Estados Unidos en la región, de acuerdo al conteo del propio presidente, Trump. El saldo hasta ahora sería de, al menos, 21 muertos.

Estos ataques han provocado la movilización militar de milicias progubernamentales en Venezuela, y las denuncias de otros países en la región.

El Congreso de EE. UU. ya ha mantenido una audiencia a puerta cerrada al respecto, ante los cuestionamientos sobre la legalidad de estos ataques en aguas internacionales contra objetivos que, en principio, no presentan una amenaza directa hacia las fuerzas estadounidenses desplegadas en la región.

“¡Estos ataques continuarán hasta que cesen las agresiones contra el pueblo estadounidense!”, aseguró Hegseth.

Los cuestionamientos jurídicos sobre las acciones de EE. UU.

Ante los cuestionamientos jurídicos, el Pentágono presentó una carta a senadores en la que Trump asegura que Estados Unidos está inmerso en un “conflicto armado no declarado” contra grupos narcotraficantes que tienen fuerza letal.

La Constitución estadounidense establece que solo el Congreso tiene la capacidad de declarar la guerra, y esta declaración oficial puede tener como objetivo, para la administración Trump, justificar legalmente las operaciones llevadas a cabo en el Caribe.

Los cárteles involucrados en el narcotráfico se han vuelto a lo largo de las últimas décadas “más armados, mejor organizados y violentos” y “causan directa e ilegalmente la muerte de decenas de miles de ciudadanos estadounidenses cada año”, estima el Pentágono en esta carta.

Washington ha acusado al líder oficialista, Nicolás Maduro, y a su gobierno de liderar una amplia organización de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Caracas rechaza vigorosamente estas acusaciones y, en respuesta al despliegue estadounidense, considerado como una “amenaza militar”, lanzó ejercicios militares y la movilización de reservistas y milicias.

La tensión creció el jueves cuando Caracas aseguró que varios cazas estadounidenses efectuaron una “incursión ilegal” en una zona aérea bajo su control.

Maduro ha dicho que tiene listo un decreto para declarar un estado de conmoción exterior, una medida excepcional para conflictos armados que amplía sus poderes. Nunca se ha aplicado antes y podría llevar a la suspensión de ciertas garantías constitucionales.

Trump había asegurado por su parte esta semana que el presunto tráfico de drogas en alta mar era casi inexistente tras los ataques previos.

“Vamos a vigilar muy seriamente a los carteles que entren [la droga] por tierra”, indicó.

