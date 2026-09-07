El accidente en el aeropuerto de Miami causa cancelaciones y retrasos en los vuelos

Un avión de carga de Amazon Prime Air tras haberse salido de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami. Foto: EFE - D.A. VARELA

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Las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Miami sufren retrasos, tanto en los vuelos que llegan como en los que salen, un día después del accidente del avión de carga que dejó cinco muertos y cinco heridos.

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La información dada por el Sistema Nacional del Espacio Aéreo de la Administración Federal de Aviación, citada por el medio Miami Herald, detalló que, con los datos después del mediodía, la demora en la salida de los vuelos era de “30 minutos (y en descenso)”. Sin embargo, aquellos con destino a la ciudad en el estado de Florida manejan un promedio de retraso de cinco horas y diecisiete minutos.

Una alerta de FlightAware indicó que a la 1:22 p. m., hora local, se produjeron demoras en 293 vuelos con origen o destino en Miami, además de que 79 fueron cancelados.

¿Qué se sabe del accidente en el aeropuerto de Miami?

Un avión de carga de Amazon que se salió de la pista tras aterrizar el domingo chocó contra varios vehículos y se incendió, de acuerdo con las autoridades. El incidente dejó cinco fallecidos y cinco heridos. En algunos videos se alcanza a ver un denso humo saliendo del Boeing 767 que había llegado a Miami desde Puerto Rico pasada la 1:00 p. m. del domingo.

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La portavoz de Amazon, Kelly Nantel, señaló en un comunicado que la compañía cooperará con cualquier investigación sobre el accidente. A los viajeros se les hizo el llamado a consultar directamente con las aerolíneas el estado de sus vuelos.

De momento, las autoridades informaron en la tarde de este lunes que recuperaron las cajas negras de la aeronave. Jennifer Homendy, directora de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, aseguró ante los medios de comunicación que los dispositivos serán analizados.

Aunque la apuesta que tiene el Aeropuerto Internacional de Miami es aumentar el número de turistas, en los últimos años ha experimentado un auge en el transporte de carga. De hecho, esta última modalidad de envío aumentó un 13,6 % en 2025, estableciendo un récord de crecimiento por sexto año consecutivo, según datos de la terminal aérea citados por el Miami Herald.

Además, un informe del Consejo Internacional de Aeropuertos sitúa al aeropuerto de Miami como el quinto aeropuerto de carga con mayor actividad del mundo y el tercero del hemisferio occidental.

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