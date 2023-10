El alcalde de Nueva York llegará a Colombia; la migración será central en su visita

Adams, que asumirá su cargo el 1 de enero tras suceder a Bill de Blasio, tendrá que hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia de covid-19, que golpeó con especial virulencia a la Gran Manzana Foto: AFP - ED JONES

Eric Adams, alcalde de Nueva York, llegará a Bogotá el próximo sábado. En la capital del país se reunirá con funcionales locales. Posteriormente, tiene previsto visitar el Tapón del Darién, el punto fronterizo con Panamá por el que miles de migrantes cruzan para llegar a su país, Estados Unidos. De hecho, hace un mes, advirtió: “Nunca en mi vida he tenido un problema al que no le viera un final, y no veo un final para esto. Este asunto va a destruir Nueva York”. Allí, de los 100.000 nuevos migrantes, al menos 60.000 están bajo el cuidado de la ciudad, incluidos 20.000 menores de edad.

De acuerdo con cifras oficiales, los colombianos son el tercer grupo entre personas de diversas nacionalidades que han llegado a la Gran Manzana en busca de asilo. Según las cifras de la Alcaldía, desde 2022 hasta julio de este año, al menos 107.300 personas han llegado a la ciudad y el 13 % de ellas, es decir, cerca de 14.000, serían migrantes colombianos. Venezuela y Ecuador son los que presentan mayores cifras, con el 41 % y 18 %, respectivamente. En el marco de esto, el mandatario local empezó una gira por países latinoamericanos, entre los cuales están Colombia, México y Ecuador.

Antes de emprender este recorrido, Adams tuvo una reunión con el embajador de Colombia en Estados Unidos. En ella, según el consulado de Nueva York, conversaron sobre la respuesta humanitaria y de desarrollo que se necesita para enfrentar el desafío migratorio, tanto en Colombia como a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos.

“La reunión con el alcalde Adams y su equipo ofrece una excelente oportunidad para hablar sobre los desafíos compartidos generados por la actual crisis migratoria, así como las formas en las que Colombia está abordando la migración irregular en nuestro país y en la región”, expresó el diplomático, quien, además, hizo referencia a la iniciativa de Oficinas de Movilidad Segura, presentes en Bogotá, Medellín y Cali, para ofrecer vías seguras y regulares de migración a cubanos, haitianos y venezolanos que cumplan con los requisitos para ello.

