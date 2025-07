US$41.000 por unas horas en el hospital: denuncia viral sobre atención médica en EE. UU.

Según Financial Times, Estados Unidos es la única potencia en no tener un sistema de salud universal. Foto: Pixabay

Un hombre denunció, por medio de un video que se volvió viral, la factura médica que llegó a su casa por US$41.000 después de estar menos de 24 horas internado por presión alta, sin necesitar cirugía, exámenes de rayos X ni escáner.

“Esto es extorsión, es por esto que todos odian nuestro sistema médico”, asegura el hombre en el video. El denunciante, que se refiere a sí mismo como un “milenial mayor” afirma que esta es la primera vez que recibe una factura médica y que los precios son “absurdos”.

Entre los precios más escandalosos reflejados en la factura se encuentran los US$10.000 cobrados por los exámenes de laboratorio y los US$12.000 de la atención recibida en la sala de urgencias.

Esto que denuncia el individuo en internet no es descabellado. “Más de un tercio de los estadounidenses —se estima que unos 91 millones de personas— afirman que no podrían pagar atención médica de calidad si la necesitaran hoy”, asegura el más reciente Índice de Asequibilidad de la Atención Médica de West Health-Gallup.

“Estoy en shock”, asegura el hombre en el video.

🇺🇸 | “ESTOY EN SHOCK” — Un hombre denuncia extorsión tras recibir una factura hospitalaria de más de 41 mil dólares por menos de 24 horas internado por presión alta: sin cirugía, sin escáner, solo exámenes básicos. pic.twitter.com/xOlMvZYTl6 — UHN Plus (@UHN_Plus) July 28, 2025

Según el Financial Times, Estados Unidos es el único país con una economía desarrollada que no cuenta con un sistema de salud universal. Como resultado, el gasto en servicios de salud representa una de las mayores cargas económicas para los ciudadanos estadounidenses, superando incluso los gastos en alimentación, recreación y vacaciones.

“La creciente tendencia en la incapacidad para pagar atención médica es una situación preocupante que probablemente continuará e incluso se acelerará”, dijo Tim Lash, presidente del West Health Policy Center para United Press International.

Por otro lado, el Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas de Salud, que es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), asegura que las fortalezas del sistema de salud en Estados Unidos son; un cuerpo sanitario altamente capacitado, instalaciones de atención terciaria de calidad y resultados excelentes en ciertos tipos de enfermedades como distintos tipos de cáncer.

Sin embargo, también resaltan que las personas no tienen una cobertura completa, que estas encuentran barreras para acceder a atención médica, aunque estén aseguradas, y llaman la atención sobre que hay desigualdad en la distribución de los recursos.

“Un poco menos de la mitad de los adultos en Estados Unidos dice que les resulta difícil pagar los costos de la atención médica, y uno de cada cuatro afirma que ellos o algún miembro de su hogar tuvo problemas para cubrir esos gastos en los últimos 12 meses”, asegura Kaiser Family Foundation (KFF) en su última encuesta.

La denuncia generada por medio de las redes sociales ha abierto todo un debate sobre la eficiencia del sistema médico estadounidense.

Usuarios de X han llamado la atención frente al video diciendo que el hombre, al ser la primera vez que recibe una factura médica, no entiende los procedimientos que debe llevar a cabo el seguro y que en el mismo papel se indica que no debe pagar el total de la cuenta, sino que debe esperar al ajuste que le hará su aseguradora. De todas maneras, mucho han destacado el caso como una muestra de los precios exagerados que se cobran por procedimientos básico, con o sin el ajuste de las aseguradoras, que resultan ser un lujo para gran parte de la población.

