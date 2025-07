¿Un logro de Milei? EE. UU. abre la puerta a viajar sin visa para los argentinos

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, el presidente de Argentina, Javier Milei, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Gerardo Werthein y la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, durante una reunión en Buenos Aires (Argentina). Foto: EFE - Presidencia de Argentina

El presidente argentino, Javier Milei, tiene una razón para celebrar esta semana. Tras una visita de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, Buenos Aires y Washington han empezado el proceso de exención de visado para la población argentina que se dirija a Estados Unidos, una medida que ya se había aplicado entre 1996 y 2002 por el peronista Carlos Menem.

🔑 Visas para argentinos (por si tiene afán)

Argentina dio el primer paso para que sus ciudadanos puedan viajar a EE. UU. sin necesidad de visa.

El proceso exige altos estándares migratorios y colaboración en seguridad y repatriación.

La visita de la secretaria Kristi Noem también reforzó acuerdos bilaterales contra el narcotráfico y el terrorismo.

👉 ¿Por qué importa la exención de visado para los argentinos?

Si se concreta la medida, los argentinos podrían ingresar sin visado a EE. UU., ya sea por turismo o negocios, lo que facilitaría la movilidad, el comercio y el intercambio bilateral.

El acuerdo refleja el alineamiento del gobierno de Milei con Washington y su interés en fortalecer la relación estratégica con Estados Unidos. También implica que Buenos Aires deberá elevar sus estándares migratorios y de seguridad, con impacto interno e internacional.

📌 ¿Qué está pasando con la visa para ir a EE. UU.?

La solicitud de Argentina para ingresar al Programa de Exención de Visas (VWP) está sujeta al cumplimiento de varios requisitos. Entre ellos, se exige mantener una tasa anual de rechazo de visas temporales inferior al 3 %, es decir, que solo una pequeña proporción de las solicitudes puede ser inadmitida cada año. Además, el país debe aceptar la repatriación de sus ciudadanos dentro de los plazos establecidos, entre otras condiciones.

Debido a la iniciativa y la buena disposición para acatar lo solicitado por Washington, Noem resaltó que “bajo el liderazgo del presidente Milei, la Argentina se está consolidando como un aliado aún más fuerte, con un compromiso mayor que nunca con la seguridad fronteriza de ambas naciones”.

Además, la Casa Rosada declaró que la solicitud “constituye el primer paso de un proceso riguroso que requerirá que la Argentina cumpla con altos estándares internacionales en sus procedimientos migratorios, lo cual fortalecerá la seguridad fronteriza del país y elevará su prestigio internacional”.

Milei recalcó en un comunicado que este proceso es una muestra “del excelente vínculo” entre ambos países. Destacó que aquella cercanía está “basada en la confianza que hay entre ambos mandatarios”.

La celebración del acuerdo recuerda otros avances, como el intercambio bilateral de 2024 con el que se alcanzó un superávit comercial (el país exportó más de lo que importó) con Estados Unidos, por primera vez en 18 años. Este cambio se atribuye, en gran parte, a un aumento del 13,2 % en las exportaciones argentinas hacia el mercado estadounidense.

Las exigencias para conseguir la exención

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explica que “la participación en el VWP exige que los países incrementen la cooperación con Estados Unidos en materia de antiterrorismo, aplicación de la ley y control migratorio”.

Cabe destacar que Argentina no lidera los flujos migratorios hacia Estados Unidos, a diferencia de otros países latinoamericanos. Lo que entra dentro de las consideraciones del DHS, que afirma “que los intereses de aplicación de la ley, incluyen los intereses de control migratorio”, los cuales contienen “evaluaciones periódicas de riesgos a nivel nacional sobre el impacto de la participación de cada país beneficiado en la seguridad nacional”.

¿Qué ventajas obtendrían los argentinos?

Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad argentina, quien participó en la reunión, destacó que esta medida permitirá “más libertad, más integración, y más intercambio”.

Si el gobierno argentino cumple con las exigencias del proceso, sus ciudadanos podrán ingresar a Estados Unidos por turismo o negocios sin necesidad de visa y permanecer allí hasta 90 días. En lugar del visado, deberán gestionar una autorización electrónica de viaje, conocida como Electronic System for Travel Authorization (ESTA) el mismo requisito que se aplica hoy a la mayoría de los países europeos.

¿Por qué otra razón fue Noem a Argentina?

Según el medio El País, el líder argentino y la secretaria de Trump hablaron sobre cooperación bilateral en comercio, seguridad exterior y lucha contra el terrorismo. Además, Noem firmó un memorando con la ministra Bullrich para reforzar el trabajo conjunto en la identificación de prófugos y el combate al narcotráfico, entre otros temas.

