El arma secreta de EE. UU.: así debutó el misil PrSM contra Irán

El Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) confirmó indirectamente el primer uso en combate de su nuevo misil balístico de corto alcance, el Precision Strike Missile (PrSM), durante la reciente campaña de bombardeos contra Irán denominada “Operación Furia Épica”.

First 24 hours of Operation Epic Fury:



“The President ordered bold action, and our brave Soldiers, Sailors, Airmen, Marines, Guardians, and Coast Guardsmen are answering the call,” - Adm. Brad Cooper, CENTCOM Commander pic.twitter.com/McrC7xeM0A — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

Esto marca el estreno operativo de un arma diseñada para sustituir al veterano Sistema de Misiles Tácticos del Ejército (ATACMS), ofreciendo casi el doble de alcance y una precisión mucho más letal. Pero ¿por qué ahora y qué implicaciones tiene?

Mientras que su predecesor, el ATACMS, tenía un límite de 300 km, el PrSM ya demuestra capacidades para golpear a más de 500 km. La geografía del Golfo Pérsico, que oscila entre los 340 y 56 kilómetros de ancho, ofrece entonces una oportunidad estratégica inusual para la artillería terrestre.

Con los aliados de EE. UU. en la costa occidental e Irán en la oriental, el alcance del PrSM permite cubrir gran parte del territorio enemigo desde tierra firme. Esto ayuda a mantener la “supresión” de las defensas aéreas iraníes sin arriesgar aeronaves en zonas peligrosas. Además, con un tiempo de respuesta mínimo gracias a su velocidad superior a Mach 3, según reporta Forbes.

Sin embargo, una de las mejoras más significativas del PrSM es su arquitectura física. Al ser más pequeño que el ATACMS, los lanzadores HIMARS pueden transportar ahora un contenedor con dos misiles en lugar de uno, duplicando la potencia de fuego por vehículo. Esta diferencia visual fue clave para confirmar su uso en combate, y técnicamente es vital en conflictos de alta intensidad.

“El nuevo misil es de manera clara diferente, especialmente en lo que respecta a la forma y configuración de sus aletas traseras, del ATACMS... El debut operativo muestra el alcance significativamente mayor que ofrecen y las áreas de objetivos mucho más amplias que las unidades estadounidenses pueden poner en riesgo”, explicó Joseph Trevithick, editor del portal The War Zone.

Pero la eficiencia no solo es táctica, sino económica. Según Forbes, el costo de estos proyectiles ha logrado reducirse de los USD 2.7 millones iniciales a aproximadamente USD 1.6 millones por unidad en los pedidos de 2025-2026, lo que facilita su producción a gran escala.

La disuasión convencional como nueva prioridad

El uso del PrSM en el conflicto actual refuerza una tendencia global: la necesidad de contar con armas convencionales de precisión y largo alcance. Para Helena Schmidt, analista de The Defense Post, el uso de este tipo de armamento es una lección directa para otras regiones en tensión. Schmidt sostiene que la disuasión moderna exige un espectro completo de capacidades para no quedar indefensos ante agresores que actúan “debajo del umbral nuclear”.

“Sin opciones sólidas de ataque convencional profundo, Europa corre el riesgo de vulnerabilidad incluso en guerras que se detienen antes de la escalada nuclear”, escribió.

Mientras el sistema evoluciona para integrar enjambres de drones o capacidades antibuque, su presencia en el campo de batalla envía una señal clara sobre la capacidad de EE. UU. y sus aliados para imponer costos significativos en escenarios de alta intensidad. Por esta razón, el ministro de Defensa, Pål Jonson, hizo un llamado a trabajar desde la comunidad europea en la construcción de este tipo de equipos para la defensa regional.

“Su importancia militar es considerable. Un sistema modular no tripulado con un alcance superior a 500 km permite un ataque de precisión profunda contra objetivos de alto valor, como centros logísticos y defensas aéreas. Diseñado para la escalabilidad, refuerza la disuasión mediante su volumen y alcance”, dijo Jonson.

