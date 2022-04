El caso Debanhi Escobar: familia identificó cuerpo hallado en México

Este domingo, el padre de la joven, Mario Escobar, aseguró que las autoridades están revisando al menos 15 videos, y que con esta información se intensificó la búsqueda de su hija. Foto: Instagram debanhi.escobar

El padre de Debanhi Escobar confirmó que el cadáver, que fue hallado este jueves dentro de una cisterna abandonada en un predio del norte de México, a escasos metros del lugar donde desapareció, corresponde al de su hija. “¡Por creer en la Fiscalía, pido perdón a mi familia, fueron muchos días y la Fiscalía no hizo su trabajo correctamente”, dijo Mario Escobar tras reconocer la ropa que vestía su hija el 9 de abril, día que desapareció, según informó el medio El Universal.

“El corazón de mi esposa y el mío pedía, exigía. Mi hija está muerta y no sé qué hacer, estoy molesto porque me equivoqué, creí en la Fiscalía, nunca me pasaron los tomos, les pedía copias, es mi derecho como víctima, nunca los tuve en mi poder, porque ellos no hicieron su trabajo”, agregó

En un comunicado, la Fiscalía General de Justicia del estado indicó que el cuerpo fue localizado en una cisterna ubicada en un predio que pertenece al motel Nueva Castilla, sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, y explicó que investigarán si se trata de la joven desaparecida, pues aún están pendientes las pruebas de ADN correspondientes.

El fiscal de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, sostuvo que el motel fue uno de los primeros puntos revisados por las autoridades: “Desde un principio fuimos ahí al hotel y les pedimos los vídeos, pero ellos no graban, solo tienen monitoreo a tiempo real. Ese fue el problema. En los últimos videos que nosotros tenemos, Debanhi estaba a 300 o 500 metros de distancia de ese hotel”, comentó el fiscal al medio local Milenio. El País de España informó que el cuerpo de Debanhi estaba a unos cuatro metros de profundidad dentro de la cisterna.

El motel Nueva Castilla está ubicado sobre la carretera a Nueva Laredo, la principal vía que conecta a Monterrey con el norte, hacia Tamaulipas. Es conocida como la carretera de la muerte, después de que un centenar de personas desaparecieran el año pasado, informó el mismo diario español.

La última foto de Debanhi: ¿qué pasó el día que desapareció?

Debanhi Escobar desapareció el 9 de abril luego de haber ido a una fiesta con un grupo de amigas en el municipio de Escobedo, en Nuevo León (México). Las jóvenes salieron de la reunión en el municipio de Escobedo, y llamaron a un conocido que hacía servicios de taxi privado para que recogiera a Debanhi Escobar y la llevara a la casa, según se lee en una publicación del medio local Excelsior.

Sin embargo, Debanhi presuntamente tuvo diferencias con el conductor y se bajó del carro. “Eran alrededor de las 5 a. m. del sábado y el conductor le tomó una foto a la joven parada sobre la carretera a Laredo, la cual fue compartida con sus amigas como evidencia de que la dejó en el lugar”, se lee en una publicación del mismo medio. En la foto, publicada por algunos medios locales, se ve a Debanhi Escobar sola en la carretera. Desde entonces, no se supo más del paradero de la joven.

Los feminicidios y las desapariciones han aumentado en México desde la década de 1990. Siguieron al alza en la llamada guerra contra el narcotráfico iniciada en 2006, y ahora más de 10 mujeres son asesinadas cada día, según cifras oficiales. Incluso, en el último mes, hay registro de al menos ocho desapariciones en la zona metropolitana de Monterrey.

