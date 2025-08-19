El Departamento de Justicia entregará al Congreso los archivos de Jeffrey Epstein

El millonario Jeffrey Epstein fue acusado de tráfico sexual en 2019. Murió en prisión mientras esperaba su juicio.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) acordó entregar, a partir del viernes, documentos de la investigación sobre tráfico sexual contra Jeffrey Epstein a la Comisión de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, informó el lunes el republicano James Comer, presidente de dicha comisión. Los registros serán entregados tras la citación emitida hace unas semanas en el Congreso.

Archivos bajo custodia del gobierno

“Hay muchos archivos bajo la custodia del DOJ, y le tomará tiempo al departamento presentar todos los documentos y garantizar que se censure la identificación de las víctimas y cualquier material de abuso sexual infantil”, declaró Comer, y agregó: “Aprecio el compromiso del presidente de EE. UU. con la transparencia y los esfuerzos por brindar información sobre este asunto al pueblo estadounidense”.

Citaciones a los Clinton y a exfuncionarios

La comisión también emitió citaciones a ocho antiguos mandos policiales, así como al expresidente Bill Clinton y a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, ambos demócratas. Comer escribió en sus cartas, al referirse a la validez de la convocatoria, que los casos de Epstein y su expareja Ghislaine Maxwell “han recibido un inmenso interés y escrutinio público”.

Además, la comisión exigió documentos sobre las comunicaciones entre la administración del expresidente Joe Biden y el Departamento de Justicia, así como registros relacionados con la investigación federal en Florida que, en 2007, terminó en un acuerdo extrajudicial con Epstein.

Contexto de los casos Epstein y Maxwell

Epstein fue un acaudalado financiero con vínculos con personalidades públicas que manejó una red de explotación sexual, según documentos oficiales. En 2019 fue arrestado en Nueva York por varios delitos sexuales y, semanas después, lo encontraron muerto en su celda mientras esperaba su juicio. Los investigadores determinaron que se trató de un suicidio.

En 2021, su expareja Ghislaine Maxwell fue condenada a 20 años de prisión por reclutar adolescentes para que fueran abusadas sexualmente por Epstein.

Bill Clinton reconoció haber viajado en el avión privado de Epstein, pero nunca fue acusado de irregularidades por las víctimas. Trump, por su parte, aseguró que terminó su relación con Epstein “hace mucho tiempo” y negó haber tenido conocimiento de sus crímenes.

Transparencia y dudas sobre los documentos

De momento, no se sabe qué cantidad de documentos entregará el DOJ ni si la cooperación refleja un cambio respecto a la postura del mes pasado, cuando el FBI y el Departamento de Justicia afirmaron que no “sería apropiado o justificado” publicar más archivos de la investigación.

En una declaración conjunta, los representantes demócratas Robert Garcia y Summer Lee señalaron: “Hoy fue un paso importante en nuestra lucha por la transparencia respecto a los archivos de Epstein y nuestra dedicación a buscar justicia para las víctimas”.

